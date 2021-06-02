«Белагро-2021»: день второй – выставку посетили делегации из России и Азербайджана

Источник материала: ОНТ

Самое масштабное событие для белорусских аграриев! Международная специализированная выставка «Белагро-2021» – продолжает свою работу. С большим размахом! И таким же большим ассортиментом.





Разрешено смотреть, куда интереснее – пробовать. Молочка, колбасы, кондитерские изделия – от ассортимента глаза разбегаются внутри павильона. А еще так много полезного снаружи. Впервые выставка «Белагро» проходит в индустриальном парке «Великий Камень». В поисках вкусных и полезных открытий на форум едут из столицы и областей семьями, в компании коллег, друзей.

На 20 тысячах квадратных метров расположились больше 400 компаний из 16 стран. Только отечественные производители новинок привезли около 200 – от новых сортов белорусской селекции до IT-разработок в сельском хозяйстве.

Хотите картофель в полиэтилен, хотите в сетку. Эта машина упакует за минуту до 40 штук. А до этого еще и сама загрузит, и взвесит. Человеку – только принять. Единственная в Беларуси разработка – дело рук экспериментального завода Академии Наук. Наши ученые смотрят не только в инновационное, но и экологичное будущее – с разлагаемой упаковкой. В целом, аграрный форум весь впечатляет. У каждого стенда есть своя изюминка. Многие на угощения не скупятся. На дегустацию выставляют всё, чем богаты.

От уникальных твердых сыров, до оригинальных видов молочной продукции. Всем гурманам «добро пожаловать» к стенду гомельского предприятия – «Милкавита». Один из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Беларуси порадует и любителей воздушных десертов – Кремом сливочным. И любителей быстрых перекусов – плавленым сыром и сливочной пастой Gustare. Для вкусного кофе – своя линейка продуктов Latte Barista. Среди последних новинок – Йогурт греческий: минимум сахара, максимум белка. Вкусно равно полезно!

Ежегодно «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. Одни из таких прошли прямо на производстве! Делегацию из Азербайджана сегодня встречали в агрогородке Снов. Продукцию местного агрокомбината знают даже в Закавказье. Гости признаются, приехали сюда не только за новыми контрактами, но и перенимать опыт. Прежде всего, ознакомиться с инфраструктурой Снова. Такие агрогородки Азербайджан собирается строить в Нагорном Карабахе и рассчитывает на помощь белорусских специалистов.

Инам Керимов, министр сельского хозяйства Азербайджана: «Увиденное нами произвело большое впечатление, и мы намерены воспользоваться опытом построения агрогородков в освобожденных территориях Азербайджана, Мы провели очень важные встречи с нашими партнерами, нас интересуют последние достижения Беларусь в аграрном секторе».

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Идет выработка некой концепции, в которой мы тоже хотим поучаствовать, и строительство жилья, и строительство сельскохозяйственных объектов, мы предложили свои условия, мы сегодня можем отпроектировать ферму, мы сегодня можем, у нас изготавливается оборудование, поставить оборудование, и поставить животных, запустить ферму под ключ. Все эти возможности белорусской стороны, в том числе строительства жилья и других инфраструктурных объектов, тоже доведены, каике у нас есть возможности».

В прошлом году Беларусь поставила в Азербайджан продукции более чем на 30 миллионов долларов. Тенденции первых месяцев 2021 года показывают – эти цифры удастся превзойти. Тем более, что «Белагро» – хорошая площадка для заключения успешных контрактов.

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