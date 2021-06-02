Встреча Лукашенко и Путина: рейсы «Белавиа» в Крым и цены на газ. Что думают эксперты

Источник материала: ОНТ

Транш кредита в полмиллиарда долларов, конкретные договорённости по поставкам нефти и согласование позиций по цене на газ на следующий год. Итоги переговоров президентов Беларуси и России продолжают оставаться в топе новостей в медиапространстве Союзного государства. Во многом благодаря решению Александра Лукашенко прокомментировать встречу публично.





Второй виток московских обсуждений сочинской встречи выдался куда предметнее – с лёгкой подачи Александра Лукашенко, накануне раскрывшего детали переговоров. Всё же на западном фронте Союзного государства ощущения чётче – и вот наши эксперты выбиваются в лидеров мнений по противостоянию России и связки США и Евросоюза.

Что же касается локальных тем, то, например, по прерванному путешествию Протасевича Москва категорична: воевал на Донбассе? И в прямом эфире – следствие, суд, приговор и инфоказнь. Разве что федеральные каналы просят смотреть сегодня белорусский ОНТ, за что им «дзякуй». Куда больше дискуссий вызвали слова Александра Лукашенко о поддержке российской армией – если понадобится.

Впрочем, большинство экспертов придерживаются мнения: белорусский лидер последователен в своей оценке событий в Беларуси. Ведь давно Александр Лукашенко отметил: Минск втянут в чужую войну, но вынужден защищаться и защищать союзника.

А вот другая категория экспертов взялась вертеть слова Лукашенко про Крым, мол, что это было – признал, наконец, что Крым их? Это слегка странно, ведь ещё в марте 2014-го Президент сказал дословно следующее: «Де-факто Крым стал частью России». Но такие уж времена – кроме «де-факто» иногда хотят «де-медийно». Что же до Крыма сегодня, то вопрос вообще в другом, и дело если и в политике, то украинской.

Политобозреватель ОНТ, кстати, задала Президенту вопрос, который всё чаще становится краеугольным: что доминирует – политика или экономика? Да, Александр Лукашенко ответил – будет экономика, будет всё в порядке. Но это у нас. А вот Запад порой считает иначе: политики ради жертвуют экономикой – своей, в первую очередь. Угрозы ввести санкции против белорусской газовой трубы Глава государства назовёт условно «выстрелом в собственную ногу». Но ведь стреляют они по себе регулярно…

А вообще, многое из обсуждаемого – это инфошум. Главное – Александр Лукашенко и Владимир Путин предметно договорились и о транше кредита на 500 миллионов (сегодня Минск его получил), и о компенсации налогового манёвра. И нефть нам будет, как и наша поставка нефтепродуктов. А вот по каким схемам – Президент дал пищу для размышлений.

А ещё сочинский чемоданчик Лукашенко и вчера, и сегодня получил максимум внимания. Впрочем, резко про чемоданчик забывают все, особенно те, кто на Западе – то есть те, о ком документы из него. Раз уж в этой войне главное оружие – информационное, у Минска есть и артиллерия. И это знают все – и в Москве, и в Брюсселе с Вашингтоном.

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