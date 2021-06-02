В России подросток заслонил мать и пожертвовал жизнью, чтобы спасти ее от удара ножа

Источник материала: ОНТ

В Бурятии девятиклассник спас мать, заслонив собой от удара ножа пьяного знакомого. Мальчик скончался. Об этом сообщили в Следственном комитете России .

Несчастный случай произошёл 28 ноября прошлого года в селе Малый Куналей Бичурского района Республики Бурятия.

От полученного удара школьник скончался, а мать осталась жива. Посмертно мальчика удостоили медали «Доблесть и отвага». Женщине оказали финансовую поддержку, а злоумышленника задержали.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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