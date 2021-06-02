На МКС в открытый космос впервые в своей карьере вышел белорус Олег Новицкий

Источник материала: ОНТ

«Выходной» день для белоруса. Сегодня на МКС прошел очередной этап внекорабельной деятельности космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином Петром Дубровым впервые в своей карьере почти семь часов работал наш земляк Олег Новицкий. Тысячи людей следили за ними на Земле. Особенно внимательно- в Подмосковье на научно-производственном предприятии «Звезда». Веди именно в их скафандрах «Орлан» делают шаг в безвоздушное пространство.





8:20 утра. Открытие люков малого исследовательского модуля МКС «Поиск». Два человека в «звездных» доспехах, скафандрах «Орлан», выходят в безвоздушное пространство. Критические перепады температур от минус 270°С до 200°С выше ноля, вакуум, радиация, невесомость. В Орлане под №4 россиянин Петр Дубров, №5 – на белорусе Олеге Новицком.

Олег Новицкий, космонавт-испытатель, командир экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18»: «Особенностью этого выхода является сочетание ресурсных работ, космических экспериментов и подготовка МКС, к приему нового модуля, многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Это, конечно, не только захватывающее событие, но и тяжелая, во многих смыслах, опасная работа. Поэтому- вне МКС космонавты всегда вдвоем. И на Земле за ними следят десятки людей: техники, медики и, конечно, инженеры, которые делают «выходные» костюмы. На предприятии «Звезда» – а это их «Орланы» на космонавтах сегодня тоже как будто экзамен.

Владимир Масленников, ведущий инженер испытательного отдела научно-производственного предприятия «Звезда»: «Наши специалисты уже находятся в ЦУПе. Во время выхода добавится группа специалистов. И все какие-то вопросы, которые могут возникнуть, сразу получают ответ от наших специалистов».

А накануне выхода Олега Новицкого был повод поволноваться. Во время обязательной проверки скафандра, он обнаружил утечку в одной из перчаток.

Если сам «Орлан» костюм универсальный, его подгоняют под космонавта прямо на орбите, то перчатки- единственный элемент, который для каждого подбирается индивидуально. Прежде, чем попасть на МКС, их неоднократно тестируют и испытывают. В специальной камере создают космический вакуум. Нам разрешили попробовать. Даже поднять палец – колоссальная нагрузка.

В циклограмме сегодняшнего выхода Олега Новицкого – почти сорок пунктов. И руки космонавтов точно будут в мозолях. Еще и вес «Орлана» – 110 килограммов. Это настоящий космический корабль, в который в отличии от американского аналога, космонавт может зайти сам. При условии долгих тренировок. Пока Олег в открытом космосе, немного ощутить, как это – на Земле решается его жена Юля. Ей помогают сразу трое специалистов.

Юлия Новицкая, жена космонавта Олега Новицкого: «Вы знаете, для меня все было трудно. И залезть в него трудно. И работать трудно, чуть-чуть надув дали только, но руки почувствовали это. Я так понимаю, что сейчас и вылезать мне отсюда будет трудно».

Расчетное время выполнения операций ВКД-48 – 6 часов 50 минут. На МКС Олег Новицкий и Петр Дубров вернулись в районе трех часов дня. Все прошло штатно. Задачи выполнены. А, значит, путь к станции для нового уникального модуля наука, благодаря, в том числе, и белорусу сегодня стал еще короче.

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