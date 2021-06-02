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На МКС в открытый космос впервые в своей карьере вышел белорус Олег Новицкий
Источник материала: ОНТ
«Выходной» день для белоруса. Сегодня на МКС прошел очередной этап внекорабельной деятельности космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином Петром Дубровым впервые в своей карьере почти семь часов работал наш земляк Олег Новицкий. Тысячи людей следили за ними на Земле. Особенно внимательно- в Подмосковье на научно-производственном предприятии «Звезда». Веди именно в их скафандрах «Орлан» делают шаг в безвоздушное пространство.
8:20 утра. Открытие люков малого исследовательского модуля МКС «Поиск». Два человека в «звездных» доспехах, скафандрах «Орлан», выходят в безвоздушное пространство. Критические перепады температур от минус 270°С до 200°С выше ноля, вакуум, радиация, невесомость. В Орлане под №4 россиянин Петр Дубров, №5 – на белорусе Олеге Новицком.
Это, конечно, не только захватывающее событие, но и тяжелая, во многих смыслах, опасная работа. Поэтому- вне МКС космонавты всегда вдвоем. И на Земле за ними следят десятки людей: техники, медики и, конечно, инженеры, которые делают «выходные» костюмы. На предприятии «Звезда» – а это их «Орланы» на космонавтах сегодня тоже как будто экзамен.
А накануне выхода Олега Новицкого был повод поволноваться. Во время обязательной проверки скафандра, он обнаружил утечку в одной из перчаток.
Если сам «Орлан» костюм универсальный, его подгоняют под космонавта прямо на орбите, то перчатки- единственный элемент, который для каждого подбирается индивидуально. Прежде, чем попасть на МКС, их неоднократно тестируют и испытывают. В специальной камере создают космический вакуум. Нам разрешили попробовать. Даже поднять палец – колоссальная нагрузка.
В циклограмме сегодняшнего выхода Олега Новицкого – почти сорок пунктов. И руки космонавтов точно будут в мозолях. Еще и вес «Орлана» – 110 килограммов. Это настоящий космический корабль, в который в отличии от американского аналога, космонавт может зайти сам. При условии долгих тренировок. Пока Олег в открытом космосе, немного ощутить, как это – на Земле решается его жена Юля. Ей помогают сразу трое специалистов.
Расчетное время выполнения операций ВКД-48 – 6 часов 50 минут. На МКС Олег Новицкий и Петр Дубров вернулись в районе трех часов дня. Все прошло штатно. Задачи выполнены. А, значит, путь к станции для нового уникального модуля наука, благодаря, в том числе, и белорусу сегодня стал еще короче.
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«Выходной» день для белоруса. Сегодня на МКС прошел очередной этап внекорабельной деятельности космонавтов. В открытом космосе в паре с россиянином Петром...
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