ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Через реку Рова в Борисовском районе построен временный мост

02.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Через реку Рова в Борисовском районе построен временный мост

Открыто автодвижение по трассе Р67 Борисов Березино – Бобруйск. Там построен временный пост через реку Рова, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Напомним, 19 мая около деревни Семеньковичи Борисовского района произошло обрушение моста. Можно было объехать реку через деревни по гравийной дороге.

Сейчас же построили временного мост. На его возведение понадобилось две недели. По нему могут проезжать автомобили общей массой до 20 тонн. Также устроен и пешеходный мост.


Фото: mintrans.gov.by 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открыто автодвижение по трассе Р67 Борисов – Березино – Бобруйск. Там построен временный пост через реку Рова, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўскую запрасілі ў Вашынгтон, Латыпава перавезьлі ў ізалятар. Найважнейшае за 2 чэрвеня.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by