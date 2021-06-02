Через реку Рова в Борисовском районе построен временный мост

Источник материала: ОНТ

Открыто автодвижение по трассе Р67 Борисов – Березино – Бобруйск. Там построен временный пост через реку Рова, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Напомним, 19 мая около деревни Семеньковичи Борисовского района произошло обрушение моста. Можно было объехать реку через деревни по гравийной дороге.

Сейчас же построили временного мост. На его возведение понадобилось две недели. По нему могут проезжать автомобили общей массой до 20 тонн. Также устроен и пешеходный мост.





Фото: mintrans.gov.by

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