Как рейс «Афины-Вильнюс» делает Минск и Москву ещё ближе? Мнение эксперта

Источник материала: ОНТ

Инцидент с рейсом «Афины-Вильнюс». Запад упорно видит в ней российский след и грозит Москве и Минску новыми санкциями. Станет ли новая внешняя угроза причиной нового сближения России и Беларуси? И кому и какой сигнал отправили президенты из Сочи?

На эти вопросы в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ ответил российский политолог Сергей Михеев.

Подробности – в видео.



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