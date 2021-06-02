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Как рейс «Афины-Вильнюс» делает Минск и Москву ещё ближе? Мнение эксперта
Источник материала: ОНТ
Инцидент с рейсом «Афины-Вильнюс». Запад упорно видит в ней российский след и грозит Москве и Минску новыми санкциями. Станет ли новая внешняя угроза причиной нового сближения России и Беларуси? И кому и какой сигнал отправили президенты из Сочи?
На эти вопросы в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ ответил российский политолог Сергей Михеев.
Подробности – в видео.
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Инцидент с рейсом «Афины-Вильнюс». Запад упорно видит в ней российский след и грозит Москве и Минску новыми санкциями. Станет ли новая внешняя угроза причиной...
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