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Экс-президент Литвы назвал абсурдом запрос о его причастности к геноциду белорусов

02.06.2021 22:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший президент Литвы (1998—2003, 2004—2009) Валдас Адамкус назвал абсурдом запрос Генеральной прокуратуры Беларуси о выяснении его роли в геноциде белорусского народа во время Второй мировой войны.

Экс-президент Литвы назвал абсурдом запрос о его причастности к геноциду белорусов
Фото: LRPK

«Я даже не знаю, что такие организации («коллаборационистские формирования» в терминологии прокуратуры. — ред.) вообще существовали, понятия не имею, что они делали и кто эти люди. Впервые слышу», — цитирует Адамкуса delfi.lt со ссылкой на BNS.

Он назвал действия белорусской Генпрокуратуры «глупой попыткой отвлечь внимание от борьбы белорусов за свободу». «Думаю, что это никак не желание что-то выяснить, а просто формальная провокация, чтобы вовлечь побольше людей в их внутренние проблемы», — сказал 94-летний экс-президент Литвы.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения.

 
 
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Бывший президент Литвы (1998—2003, 2004—2009) Валдас Адамкус назвал абсурдом запрос Генеральной прокуратуры Беларуси о выяснении его роли в геноциде белорусского народа...
 
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