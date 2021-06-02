Штаб Тихановской: Новые выборы можно провести за полтора месяца

На проведение новой кампании по выборам президента, основанной на демократических принципах, может быть достаточно полутора месяцев. Такое мнение во время онлайн-пресс-конференции 2 июня высказал специальный представитель белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык.





«Теоретически, если смотреть на расписание мероприятий в избирательном процессе, то выборы можно провести в течение 45 дней», — отметил он, передает БелаПАН .

«Я думаю, если реалистично смотреть на вещи и позволить избирательной кампании продолжаться как можно более длительный срок для того, чтобы люди поучаствовали в обсуждении кандидатур, нужно рассчитывать где-то на 60-65 дней, чтобы провести досрочные выборы», — добавил Шлык.

В марте офис Тихановской опубликовал разработанные проекты положений о подсчете голосов, работе наблюдателей, сборе и проверке подписей и о формировании избирательных комиссий, которые предложено использовать в случае проведения демократических выборов главы государства.