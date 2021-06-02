|
Штаб Тихановской: Новые выборы можно провести за полтора месяца
Источник материала: Навiны
На проведение новой кампании по выборам президента, основанной на демократических принципах, может быть достаточно полутора месяцев. Такое мнение во время онлайн-пресс-конференции 2 июня высказал специальный представитель белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык.
«Теоретически, если смотреть на расписание мероприятий в избирательном процессе, то выборы можно провести в течение 45 дней», — отметил он, передает
«Я думаю, если реалистично смотреть на вещи и позволить избирательной кампании продолжаться как можно более длительный срок для того, чтобы люди поучаствовали в обсуждении кандидатур, нужно рассчитывать где-то на 60-65 дней, чтобы провести досрочные выборы», — добавил Шлык.
В марте офис Тихановской опубликовал разработанные проекты положений о подсчете голосов, работе наблюдателей, сборе и проверке подписей и о формировании избирательных комиссий, которые предложено использовать в случае проведения демократических выборов главы государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На проведение новой кампании по выборам президента, основанной на демократических принципах, может быть достаточно полутора месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)