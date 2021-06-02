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Штаб Тихановской: Новые выборы можно провести за полтора месяца

03.06.2021 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На проведение новой кампании по выборам президента, основанной на демократических принципах, может быть достаточно полутора месяцев. Такое мнение во время онлайн-пресс-конференции 2 июня высказал специальный представитель белорусского демократического лидера Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык.

Штаб Тихановской: Новые выборы можно провести за полтора месяца

«Теоретически, если смотреть на расписание мероприятий в избирательном процессе, то выборы можно провести в течение 45 дней», — отметил он, передает БелаПАН.

«Я думаю, если реалистично смотреть на вещи и позволить избирательной кампании продолжаться как можно более длительный срок для того, чтобы люди поучаствовали в обсуждении кандидатур, нужно рассчитывать где-то на 60-65 дней, чтобы провести досрочные выборы», — добавил Шлык.

В марте офис Тихановской опубликовал разработанные проекты положений о подсчете голосов, работе наблюдателей, сборе и проверке подписей и о формировании избирательных комиссий, которые предложено использовать в случае проведения демократических выборов главы государства.

Александр Шлык закончил экономический факультет БГУ, магистратуру по политологии Центрально-Европейского университета (Венгрия), магистратуру по международному развитию и управлению Лундского Университета (Швеция). Последние 10 лет работал в отделе по выборам БДИПЧ ОБСЕ, с 2016 года был его главой. В феврале 2021 года присоединился к команде Тихановской.
 
 
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На проведение новой кампании по выборам президента, основанной на демократических принципах, может быть достаточно полутора месяцев.
 
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