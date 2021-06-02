Источник материала: Onliner

Агентство по безопасности полетов Европейского союза (EASA) сегодня обнародовало директиву по безопасности полетов 2021-02, в которой содержится призыв к национальным органам государств-членов EASA — проинструктировать операторов воздушных судов, основной офис которых находится на их территории, о том, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено, за исключением спасательных операций и непредвиденных обстоятельств.

«Цель директивы — снижение потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве, — говорится в сообщении EASA. — Это следствие инцидента с рейсом Ryanair FR4978 от 23 мая 2021 года. Директива будет пересматриваться по мере необходимости, а также в любом случае — с интервалом не более одного месяца».

Документ требует от национальных агентств, чтобы меры были введены в действие в течение двух дней с даты вступления в силу директивы, чтобы EASA была проинформирована о предпринятых шагах.

Ранее был обнародован Информационный бюллетень по безопасности (Safety Information Bulletin или SIB), он имеет статус рекомендации непосредственно операторам (авиаперевозчикам). А опубликованная сегодня директива по безопасности (Safety Directive или SD) рекомендует обязательные действия национальным госорганам этих операторов.