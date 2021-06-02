Съемки сериала об олимпийском чемпионе Александре Медведе стартовали в Минске













передает корреспондент агентства «Минск-Новости». Жизнь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя легла в основу 8-серийного детско-юношеского кино «10 жизней Медведя». Его производство стартовало в белорусской столице,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Одной из первых локаций, где прошли съемки, стали просторные помещения развлекательного комплекса на ул. Я. Купалы, 25. Здесь снимали массовую сцену празднования юбилея заслуженного спортсмена. Актеры за столами изображали гостей, а роль Медведя сыграл известный российский артист Евгений Сидихин.





Режиссером картины выступает Андрей Кудиненко, ранее снявший фильмы «Оккупация. Мистерии», «Масакра», «Хард ребут». Он же написал сценарий к новому проекту. По сюжету молодым ребятам предстоит пройти своеобразный квест по жизням легендарного борца.





— Это будет не спортивная драма, как «Легенда № 17», а детско-юношеский проект с элементами фантастики. Несколько молодых героев попадают в компьютерную игру и проходят разные уровни, основанные на реальных событиях из жизни Александра Медведя, — рассказала исполнительный продюсер фильма Надежда Гусельникова.





По ее словам, экранный образ спортсмена будет воплощен силами нескольких актеров разных возрастов. Пожилого Медведя играет Евгений Сидихин, а молодого — Григорий Некрасов. Сам он родом из Кемерово, мастерству учился в Санкт-Петербурге, а теперь живет в Москве.













— До кастинга я совсем ничего не знал об Александре Медведе, но после отбора погрузился в мир спорта, записался в секцию борьбы, где боролся с дагестанцами. В итоге у меня закончились деньги на тренировки, как когда-то у самого Медведя, и я продолжил заниматься в простом спортзале, — рассказал о подготовке к роли молодой актер.





Планируется, что «Первая КиноВидеоКомпания» в 2022 году представит публике как 8-серийный фильм, так и полнометражную картину.









Фото автора