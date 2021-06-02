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Съемки сериала об олимпийском чемпионе Александре Медведе стартовали в Минске
Источник материала: Партизан
Сценарий картины написал известный белорусский режиссер Андрей Кудиненко.
Жизнь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя легла в основу 8-серийного детско-юношеского кино «10 жизней Медведя». Его производство стартовало в белорусской столице,
Одной из первых локаций, где прошли съемки, стали просторные помещения развлекательного комплекса на ул. Я. Купалы, 25. Здесь снимали массовую сцену празднования юбилея заслуженного спортсмена. Актеры за столами изображали гостей, а роль Медведя сыграл известный российский артист Евгений Сидихин.
Режиссером картины выступает Андрей Кудиненко, ранее снявший фильмы «Оккупация. Мистерии», «Масакра», «Хард ребут». Он же написал сценарий к новому проекту. По сюжету молодым ребятам предстоит пройти своеобразный квест по жизням легендарного борца.
— Это будет не спортивная драма, как «Легенда № 17», а детско-юношеский проект с элементами фантастики. Несколько молодых героев попадают в компьютерную игру и проходят разные уровни, основанные на реальных событиях из жизни Александра Медведя, — рассказала исполнительный продюсер фильма Надежда Гусельникова.
По ее словам, экранный образ спортсмена будет воплощен силами нескольких актеров разных возрастов. Пожилого Медведя играет Евгений Сидихин, а молодого — Григорий Некрасов. Сам он родом из Кемерово, мастерству учился в Санкт-Петербурге, а теперь живет в Москве.
— До кастинга я совсем ничего не знал об Александре Медведе, но после отбора погрузился в мир спорта, записался в секцию борьбы, где боролся с дагестанцами. В итоге у меня закончились деньги на тренировки, как когда-то у самого Медведя, и я продолжил заниматься в простом спортзале, — рассказал о подготовке к роли молодой актер.
Планируется, что «Первая КиноВидеоКомпания» в 2022 году представит публике как 8-серийный фильм, так и полнометражную картину.
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Сценарий картины написал известный белорусский режиссер Андрей Кудиненко.
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