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Столтенберг и Джонсон осудили арест Протасевича и призвали власти Беларуси освободить его

03.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали власти Беларуси предоставить полное объяснение инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

Столтенберг и Джонсон осудили арест Протасевича и призвали власти Беларуси освободить его
Фото: ИноСМИ
Об этом идет речь в коммюнике, распространенном канцелярией председателя британского правительства по итогам его переговоров с главой НАТО, информирует ТАСС, пишет Политринг.

В частности, они осудили осудили арест одного из основателей экстремистского Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и Софии Сапеги.

«Они согласились с тем, что белорусский режим (правительство Беларуси, - прим. ред.) должен освободить политических заключенных и предоставить полное объяснение произошедшего», - говорится в заявлении.

Кроме того, Джонсон и Столтенберг также обсудили «ряд вопросов, затрагивающих НАТО, в том числе вывод войск из Афганистана».

«Они согласились с необходимостью обеспечить Афганистану долгосрочное мирное и демократическое будущее», - отмечается в коммюнике.
 
 
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали власти Беларуси предоставить полное объяснение инцидента с...
 
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