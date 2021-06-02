ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию 1-го энергоблока

03.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусской АЭС, как сегодня, 02.06.21, сообщила журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.



Коллегией МЧС РБ было принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию БелАЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, которое позволяет приступить к промышленной эксплуатации 1-го энергоблока, пишет newsbel.by. 

Луговская сказала: «Это очень важное, историческое решение, — уточнив, — Оно является результатом длительной работы, связанной с отработкой оборудования, экспертными оценками, надзором за готовностью систем». 

Базируется данное решение на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, которые обосновывают безопасность, и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусской АЭС, как сегодня, 02.06.21, сообщила журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока.
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники исключили из списка политзаключенных трех фигуранток «дела поляков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by