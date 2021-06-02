Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию 1-го энергоблока









пишет newsbel.by. Коллегией МЧС РБ было принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию БелАЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, которое позволяет приступить к промышленной эксплуатации 1-го энергоблока,newsbel.by.





Луговская сказала: «Это очень важное, историческое решение, — уточнив, — Оно является результатом длительной работы, связанной с отработкой оборудования, экспертными оценками, надзором за готовностью систем».





Базируется данное решение на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, которые обосновывают безопасность, и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.



