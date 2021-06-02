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Сборная Беларуси дома уступила Азербайджану в товарищеском матче

03.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это был первый поединок национальной команды Беларуси после исторического поражения 0:8 от сборной Бельгии.

Первый матч под руководством и.о. главного тренера Георгия Кондратьева завершился со счетом (1:2), пишет Sputnik. 

Белорусы первыми открыли счет, отличился Скавыш. Но гости быстро сравняли: центральный защитник сборной Азербайджана Гусейнов сначала пробил в штангу, а затем сам же удачно сработал на добивании. А на 91-й минуте азербайджанцы убежали в атаку и Шейдаев забил победный мяч. 

За почти 30 лет сборные Беларуси и Азербайджана играли трижды, все поединки, как и сейчас, были товарищескими. В 1996-м случилась боевая ничья 2:2, за белорусов забивали Качуро и Кульчий. В 2001-м победу одержал Азербайджан (1:0), в 2018-м с минимальным счетом были сильнее уже белорусы.

Георгий Кондратьев был назначен и.о. главного тренера сборной Беларуси по футболу после отставки Михаила Мархеля в начале апреля.

Это второй приход Кондратьева в сборную, он уже тренировал "националку" в 2012-2014 годах. На этот пост его назначили после успеха с молодежной сборной страны: под руководством Кондратьева "молодежка" в 2011-м завоевала бронзу на чемпионате Европы для игроков не старше 21 года и пробилась на Олимпийские игры 2012 года. 
 
 
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Это был первый поединок национальной команды Беларуси после исторического поражения 0:8 от сборной Бельгии.
 
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