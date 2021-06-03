Источник материала: UDF





Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDFudf.name может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продуктивность против занятости Что есть труд? "Думать – самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие". Генри Форд

В последнее время представители режима, ну и особенно его глава, всё больше заняты иррациональной местью «врагам» включая разоблачение «заговоров», «бомбёжки Воложина» и прочими делами, но и про экономику и труд как бы совсем не забывают. Демонстрируют некоторый интерес.Так, Александр Лукашенко не так давно назвал главной опорой государства труд людей – каждого, кто занят в реальном секторе экономики. По его словам, «основой белорусской государственности, успешного развития страны и процветания народа является неустанный созидательный труд на благо общества. – Только труд может обеспечить нам независимость и суверенитет... В Интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе. Это аксиома, которую должен с детства знать любой белорус, нацеленный на профессиональный успех».Оно вроде как и правильно. Действительно, труд является основой выживания и конкретного человека, и общества в целом. В принципе, это признавали даже большевики, так что тут ничего нового не сказано. А вот дальше начинаются расхождения с общепринятыми теориями и практиками. Почему-то необольшевики, признавая труд как таковой, сплошь и рядом отвергают или замалчивают показатель его доходности. Для них показателем полезности является, условно, количество пролитого работником пота, а не собственно, полученная трудящимся польза, то есть доход, если говорить в общем виде. И вот это является заблуждением. Вопрос может показаться теоретическим, оторванным от жизни. Дескать трудись где скажут и воздастся тебе от «государства». Однако очень многие трудятся «в поте лица», но зажиточно, не говоря уже богато, живут далеко не все из них, – даже меньшинство.Касается это не только отдельных людей, но и стран. Далеко не все страны можно назвать процветающими. Беларусь тоже вовсе не процветает, хотя представители режима иногда и утверждают обратное. И дело тут не в стремлении к тунеядству, как иногда пытается представить режим. Иными словами, вопрос о том, что есть труд, не такой уж праздный и спекулятивный. Ведь неправильное понимание предназначения и сути труда тоже может являться причиной экономических провалов.В принципе, не он один так думает. Довольно многие считают, что если кто-то кидает навоз, месит бетон, пилит брёвна, косит траву, рубит дрова, то он работает, а те, кто нажимает на кнопки,– бездельничают. Но в действительности работает тот, кто зарабатывает. Чаще как раз там, где навоз не кидают вилами, а фермер нашего века даёт указание компьютеру запустить систему удаления навоза. То же и с бетоном, к примеру: его всё чаще укладывает 3D-принтер, а человек отдаёт команды через компьютер. Там где думают головой – там и развиваются, живут комфортно и зажиточно. Зарабатывать в интернете тоже вполне достойно, главное уметь зарабатывать. Именно это главное, а не то, прошёл ли ты до этого через завод или колхоз.Для умного человека любой труд полезен, если он разумен и приносит доход. В этом отличие большевистского (но не строго марксистского), подхода к труду от капиталистического. Для большевика трудящийся лишь тот, кто машет кайлом, проливает пот, условно говоря. А разумность и эффективность им не важны. Для человека капиталистического и постиндустриального склада ума лишь то является трудом, что разумно, полезно и приносит доход. Вкладывать десятки миллиардов в заведомо убыточные ледовые дворцы и «АЭСы» они не станут. Да потом и в СССР отошли от махрового большевизма и пытались копировать западные технологии и методы организации труда. Однако, несмотря на отдельные успехи, всё же в целом неудачно. Мешали ошибочные базовые установки. Так и не догнали капиталистов.У нас тоже всё еще пытаются, но в чуждой среде всё это оказывается убыточным. Не будет эффективной АЭС в феодальном государстве, условно говоря. В общем-то, давно замечено, что наш режим, как и его лидер, – косный, отставший от жизни, застрявший в феодализме. И эти его косьба, рубка дров, бульба с арбузами на публику, явно демонстрируют, что «косец» не считает работу президента работой, но всё равно вот работник – косец же. Если смотреть с точки зрения пользы для страны, то это не так, президентство его явно убыточно для народа. И дрова с козочками не компенсируют главный результат деятельности. В принципе, именно потому мы так плохо и живём, что наша «элита» продолжает мыслить категориями раннего средневековья. Ну или необольшевизма. И исправить это практически невозможно из-за их необучаемости. Так что тут нужна новая, прогрессивная и думающая элита.«Будьте продуктивны, а не заняты», гласит известная экономическая аксиома. А бессмысленное расходование энергии приводит организм к гибели, утверждает наука. Иными словами, любая деятельность должна давать больше, чем забирает. В противном случае наступает смерть системы. Относится это и к биологии, и к экономике, и к социальной жизни. Ледовые дворцы, заведомо неокупаемая АЭС, убыточная модернизация и пр. – всё это забирает больше ресурсов, чем восполняет. Хорошо было, когда за счёт внешней подпитки потери удавалось компенсировать. Но пора бы уже научиться зарабатывать самим. Правда для этого надо думать головой, чего наша власть принципиально не хочет делать, да, похоже, уже и не способна. А если у кого думать и зарабатывать получается, то тот попадает под подозрение, а то и сразу во «враги народа».В результате самые продуктивные направления, которые при минимуме затрат дают максимальный доход, вызывают у режима стойкую неприязнь. Ну да, там же зарабатывают головой, а не «кайлом». Ещё в Древнем Китае говорили: «человеческая голова продуктивнее рисового поля». В общем, куда не глянь, выходит, что нам нужна новая элита. Очень уж она старая и архаичная.