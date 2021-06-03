ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГосТВ пытается отделить арест Протасевича от причины посадки Боинга

03.06.2021 06:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

ГосТВ пытается отделить арест Протасевича от причины посадки Боинга
Краткие выводы из еженедельного исследования нарративов госТВ Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.

• Основным нарративом недели стали описания «гибридной войны» Запада против Беларуси на примере ситуации с самолетом Ryanair. Госканалы удивлялись оперативности реакции западных стран и усматривали в этом явное проявление запланированного сценария.

• Альтернативные описания событий представлялись фейками, спекуляциями и нежеланием Запада провести надлежащее расследование. Задержание Протасевича (который «оказался» на борту) стремились отделить от ситуации с самолетом.

• ГосТВ подчеркивало, что агрессия Запада направлена не только против Беларуси, но и России, Китая. Поскольку излюбленным методом госканалов остается поиск параллелей и признаков единого враждебного сценария, сопоставлялась ситуация с Навальным и Протасевичем, выпады в адрес Путина и Лукашенко.

• На фоне непрекращающейся пикировки с Западом агрессивная риторика госканалов резко усилилась. Наиболее интенсивные выпады звучали в адрес Протасевича. Его именовали террористом, неонацистом, боевиком и подонком.

• Отсылки к нацизму регулярно возникали и в других темах. Речь шла о «нацистском прошлом латышей», отождествлении Европы и Рейха. Наибольшее негодование госканалов вызвали действия мэра Риги, поэтому выпады в адрес Латвии превзошли привычную антиукраинскую, антипольскую и антилитовскую кампанию.

• Реформаторская линия на неделе была представлена предложениями о повышении статуса ВНС, обсуждении роли местного самоуправления и переносе местных выборов. Из редких случаев плюрализма можно отметить представленные в полемических целях фрагменты мнений правозащитников по делу Дениса Урада в рубрике Ксении Худолей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Москва вступилась за Минск». Экстренная посадка самолета Ryanair и последовавшие за ней события в интерпретации росСМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by