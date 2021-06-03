Источник материала: UDF





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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГосТВ пытается отделить арест Протасевича от причины посадки Боинга Заметки медиааналитиков.

• Основным нарративом недели стали описания «гибридной войны» Запада против Беларуси на примере ситуации с самолетом Ryanair. Госканалы удивлялись оперативности реакции западных стран и усматривали в этом явное проявление запланированного сценария.• Альтернативные описания событий представлялись фейками, спекуляциями и нежеланием Запада провести надлежащее расследование. Задержание Протасевича (который «оказался» на борту) стремились отделить от ситуации с самолетом.• ГосТВ подчеркивало, что агрессия Запада направлена не только против Беларуси, но и России, Китая. Поскольку излюбленным методом госканалов остается поиск параллелей и признаков единого враждебного сценария, сопоставлялась ситуация с Навальным и Протасевичем, выпады в адрес Путина и Лукашенко.• На фоне непрекращающейся пикировки с Западом агрессивная риторика госканалов резко усилилась. Наиболее интенсивные выпады звучали в адрес Протасевича. Его именовали террористом, неонацистом, боевиком и подонком.• Отсылки к нацизму регулярно возникали и в других темах. Речь шла о «нацистском прошлом латышей», отождествлении Европы и Рейха. Наибольшее негодование госканалов вызвали действия мэра Риги, поэтому выпады в адрес Латвии превзошли привычную антиукраинскую, антипольскую и антилитовскую кампанию.• Реформаторская линия на неделе была представлена предложениями о повышении статуса ВНС, обсуждении роли местного самоуправления и переносе местных выборов. Из редких случаев плюрализма можно отметить представленные в полемических целях фрагменты мнений правозащитников по делу Дениса Урада в рубрике Ксении Худолей.