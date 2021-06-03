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«Москва вступилась за Минск». Экстренная посадка самолета Ryanair и последовавшие за ней события в интерпретации росСМИ

03.06.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Москва вступилась за Минск». Экстренная посадка самолета Ryanair и последовавшие за ней события в интерпретации росСМИ
Фото: РИА Новости
Российские СМИ активно участвуют в раскачке ситуации вокруг Беларуси. Для этого используется любая подходящая возможность, одной из которых и стала история с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в минском аэропорту. Российские медиа ожидаемо уделяют ей много внимания и используют для закрепления в информационном поле восприятия беларусской власти как неэффективной и недальновидной.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские СМИ, декларируя всемерную поддержку беларусской позиции по делу Ryanair, тем не менее всячески подчёркивают неуклюжесть, неподготовленность и несогласованность действий и заявлений беларусских чиновников.

Государственные медиа-ресурсы специфически расставляют акценты в оценке и самой ситуации, и ее последствий для Беларуси:

- с одной стороны, внимание обращается на «неоправданную» резкость реакции европейских политиков;

- с другой – продвигается версия о спецоперации беларусских спецслужб, но предполагается, что беларусские власти не рассчитали риски и не смогли адекватно оценить последствия;

- и, как следствие, утверждается, что присутствует предвзятое политизированное отношение коллективного Запада и подсвечивается роль России, которая может выступить в качестве «защитника» и выразителя интересов беларусских властей.

Как государственные, так и негосударственные медиа транслируют идеологему, что реакции и заявления западных политиков поспешные и необдуманные. Подчеркивается, что все заявления сделаны до того, как было проведено какое-либо расследование. Отмечается не такая резкая и озвученная не сразу после «инцидента» реакция США.

При этом Россия, декларируя поддержку официальному Минску, ведёт себя достаточно осторожно. Обращает на себя внимание озвученная Песковым позиция, что последствия экстренной посадки – это не «повод для обострения отношений с Евросоюзом».

Основной посыл, который формируют российские СМИ в деле ограничений в авиасообщения – игнорирование странами ЕС и Украиной интересов собственных граждан. Интересы граждан Беларуси в такой схеме подаются как заведомо (и неоправданно) ущемлённые.

На фоне кризиса с посадкой рейса Ryanair, российские СМИ продолжали продвигать беларусскую информационную повестку по нескольким ключевым направлениям. Это:

- слабость беларусской власти и неспособность выйти из кризиса без внешней поддержки;

- страны Запада как дестабилизирующий фактор в развитии беларусского кризиса;

- Россия как экспортер стабильности и гарант устойчивости Беларуси, без привязки к фамилиям руководителей государства.

На фоне возникшего кризиса затрагиваются и иные темы. Как, например, интеграция двух стран. Некоторые негосударственные СМИ, например «Эхо Москвы», продвигают нарратив о планах Москвы провести экономическую интеграцию и пока не форсировать политическую.

Российские СМИ формируют в инфополе восприятие возникшей ситуации, как выгодной для России и, опосредованно, Беларуси, которая находится в сфере исключительных интересов РФ.
 
Теги: Минск
 
 
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