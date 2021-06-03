Источник материала: UDF





Новая региональная парадигма

Как эта политика реализуется на практике?

Программа для Восточной Польши

Особые экономические зоны

Помощь ЕС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как Польша решает проблему региональных диспропорций. И зачем это Беларуси Одни из самых заметных в Европе региональных диспропорций, которые достались Польше после нескольких социалистических десятилетий, вынудили ее правительства...

Как опыт нашей соседки мог бы пригодится Беларуси, испытывающей аналогичные проблемы, в очередном материале спецпроекта «А как у них!».Региональные различия в однородной по природно-ресурсным условиям и этнически монолитной Польше обусловлены экономико-географическим расположением регионов и созданной ранее на их территории инфраструктурой. Изменения в территориальном составе страны, последовавшие после Второй Мировой войны, привели к появлению отстающих по уровню развития востока и северо-востока, чрезмерно перегруженного тяжелой промышленностью юга, сравнительно развитого, но с устаревшими фондами запада. Никуда не исчезли диспропорции в целом в развитии центра и периферии, города и села. В советской Польше пытались уменьшить их путем трансфертов из бюджета в депрессивные регионы. Но большого успеха такая политика не принесла.В новой Польше решили действовать по-другому.Разработкой стратегий регионального развития в Польше начали заниматься в 1990-е и с 2000-х приступили к реализации в рамках нескольких национальных программ. Последняя из них была завершена в 2020 году.Новой парадигмой региональной политики в Польше стало не выравнивание уровней социально-экономического развития отдельных частей страны, а обеспечение условий роста в них путем создания благоприятной среды для предпринимательства.В рамках новой политики поляки признали неэффективность поддержки слабых регионов за счет сильных и сделали упор на поддержке всех регионов с максимальным использованием их потенциала, конкретных территорий и точечными вложениями.В Национальной стратегии регионального развития Польши на 2010-2020 годы изложены концептуальные положения новой политики.Во-первых, это — переход от традиционного перераспределения средств к использованию потенциала территорий.Во-вторых, отказ от деления политики на внутри- и межотраслевую в пользу единой политики, которая ставит задачи относительно территории для всех публичных субъектов.В-третьих, отказ от краткосрочных дотаций, распределяемых сверху для отсталых районов, в пользу модели долгосрочной, децентрализированной политики развития, направленной на все регионы.В-четвертых, межсекторный (горизонтальный) подход к региональному развитию, направленный на конкретные территории.В-пятых, отказ от общего вмешательства в пользу выборочных, сконцентрированных инвестиций.В-шестых, повышение роли регионов с целью содействия развития в системе многоуровневого управления.В-седьмых, дифференцированный подход к территориям разных типов.Первое стратегическое направление региональной политики – это развитие благополучных и динамично развивающихся городских агломераций, которые должны генерировать экономический рост и давать возможность использовать его другими регионами.Городские агломерации распределены на три категории по значимости для страны. Первая – это Варшава, вторая – девять «метрополитенских центров» и третья – региональные или воеводские центры.Второе направление – это как раз поддержка депрессивных регионов и сглаживание диспаритета, который существует как между «метрополитенскими центрами», так и внутри их, а также между городом и селом. В стратегии были выделены пять групп территорий, для которых должны были использоваться дополнительные меры поддержки.В первую группу, в частности, были включены восточные и северо-восточные воеводства (Подкарпатское, Свентокшижское, Люблинское, Подляское и Варминско-Мазурское) с самым низким вкладом в ВВП страны.Вторую группу составили сельские местности с наихудшими социально-экономическими показателями и самым низким уровнем доступа жителей к услугам и благам. Большую часть этой территории составили приграничные земли вдоль границ с Россией, Литвой, Беларусью и Украиной с постепенным убыванием территории на запад.В третью группу вошли города и местности, которые теряют свое прежнее социально-экономическое значение. Среди них оказались Лодзь и Щецин, а также горнопромышленные города Южной Польши.Четвертая группа была сформирована из приграничных областей с Евросоюзом, а пятой — стали «территории, которые в связи с аккумуляцией барьеров развития не имеют возможности реализовать свои пространственные ресурсы». Одним из примеров таких территорий являются местности, удаленные от центров воеводств.Для каждой из групп были разработаны отдельные стратегии развития.Для воеводств Восточной Польши стратегия, действовавшая до 2020 года, реализовывалась, включая финансовую сторону, при участии фондов Евросоюза.В ее рамках усилия и средства были направлены на стимулирование развития конкурентоспособных отраслей, включая первоочередную поддержку вузов и научно-исследовательских организаций, цифровизацию региона, развитие транспортных коммуникаций и туристического бизнеса и, в целом, в формирование региональных центров роста.В образовательные курсы вузов, например, включались программы, целью которых была подготовка специалистов для конкурентоспособных отраслей – IT и пр. Также значительные суммы пошли на модернизацию и расширение образовательной инфраструктуры.Проекты по поддержке отдельных предприятий отталкивались от специализации региона, где весомое место занимает деревопереработка, а также легкая промышленность.Позже программа была распространена на аграрный сектор и рыбоводство.На начальном этапе одним из инструментов развития региональной экономики в Польше стали особые экономические зоны. На основе принятого правительством в 1994 году специального закона было создано 17 ОЭЗ, большинство из которых разместилось в депрессивных регионах.Как правило, ОЭЗ создавались и функционировали на базе крупных предприятий, оказавшихся неконкурентоспособными. В 1990-е было выдано около 200 лицензий на деятельность в их рамках, было создано около 30 тысяч рабочих мест и инвестировано свыше 2 млрд евро. Резиденты получали освобождение от уплаты части подоходного налога, которая не должна была превышать 50% понесенных капиталовложений или 50% двухлетних затрат на зарплаты.Однако с этим механизмом Польша противоречила требованиям Евросоюза. В ходе найденного компромисса ОЭЗ просуществовали до сроков окончания своей деятельности (до 20 лет) и с заметным снижением объема льгот.Вступление Польши в Евросоюз позволило широко использовать его ресурсы в реализации региональной политики.Только за 2004-2006 годы из фонда регионального развития, европейского социального фонда и фонда сплочения для поддержки регионов, отстающих в развитии, регионов, требующих реструктуризации экономики, и на развитие образования и содействие занятости Польша получила около 13 млрд евро, или по 4,3 млрд в среднем за год.