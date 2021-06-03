Движение возобновлено: в Борисовском районе Минска построили временный мост

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Борисовском районе Минска сегодня вновь соединили два берега реки Рова. Двумя неделями ранее мост здесь обрушился , не выдержав нагрузки. Значительно выше будет грузоподъемность нового, который еще предстоит возвести. Что сделано уже сейчас, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Сегодня вместо рухнувшего моста возвели новый, хоть и временный. Металлическое покрытие на двух опорах прослужит до открытия постоянного сооружения.

Сейчас ритм жизни жителей четырех деревень вернулся к привычному. Местные были отрезаны от больниц, школ, магазинов и работы. Сегодня постройку протестировали первые автомобили.

«Покрытие более-менее хорошее. Хорошо, что мост построили в течение двух недель, – быстро. В объезд было неудобно – более 30 км. Покрытие было неудобное, проселочные дороги. Часто приходится ездить, потому что живу далеко. Сейчас время сократилось», – рассказывает автомобилист Игорь Прись.

Прежний мост через реку Рова рухнул две недели назад. По предварительной оценке, не выдержал массы груженной машины. Автомобилистам предложили схему объезда, а строители временную переправу строили в будни и в выходные. Справились даже на день раньше. Сейчас одновременно с ними трудятся геодезисты и геологи. Они уже работают над проектом нового постоянного моста.

«Конструкция моста сейчас разрабатывается протитровщиками – и схема, соответственно. Поэтому принятые временные решения лягут в основу нового моста, который будет здесь стоять», – комментирует генеральный директор дорожной компании Василий Гледко.

Разрушенный мост прослужил региону 49 лет. Грузоподъемность нового сооружения увеличат за счет изменения конструкции: будут использовать более прочные балки. Сдать объект планируют к концу года.

Сейчас в Беларуси 840 сооружений не соответствуют требованиям грузоподъемности. На таких объектах – усиленный контроль за движением тяжеловесного транспорта.