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Движение возобновлено: в Борисовском районе Минска построили временный мост

03.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Борисовском районе Минска сегодня вновь соединили два берега реки Рова. Двумя неделями ранее мост здесь обрушился, не выдержав нагрузки. Значительно выше будет грузоподъемность нового, который еще предстоит возвести. Что сделано уже сейчас, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Сегодня вместо рухнувшего моста возвели новый, хоть и временный. Металлическое покрытие на двух опорах прослужит до открытия постоянного сооружения.

Сейчас ритм жизни жителей четырех деревень вернулся к привычному. Местные были отрезаны от больниц, школ, магазинов и работы. Сегодня постройку протестировали первые автомобили.

«Покрытие более-менее хорошее. Хорошо, что мост построили в течение двух недель, – быстро. В объезд было неудобно – более 30 км. Покрытие было неудобное, проселочные дороги. Часто приходится ездить, потому что живу далеко. Сейчас время сократилось», – рассказывает автомобилист Игорь Прись.

Прежний мост через реку Рова рухнул две недели назад. По предварительной оценке, не выдержал массы груженной машины. Автомобилистам предложили схему объезда, а строители временную переправу строили в будни и в выходные. Справились даже на день раньше. Сейчас одновременно с ними трудятся геодезисты и геологи. Они уже работают над проектом нового постоянного моста.

«Конструкция моста сейчас разрабатывается протитровщиками – и схема, соответственно. Поэтому принятые временные решения лягут в основу нового моста, который будет здесь стоять», – комментирует генеральный директор дорожной компании Василий Гледко.

Разрушенный мост прослужил региону 49 лет. Грузоподъемность нового сооружения увеличат за счет изменения конструкции: будут использовать более прочные балки. Сдать объект планируют к концу года.

Сейчас в Беларуси 840 сооружений не соответствуют требованиям грузоподъемности. На таких объектах – усиленный контроль за движением тяжеловесного транспорта.



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Теги: Минск
 
 
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Разрушенный мост прослужил региону 49 лет. Грузоподъемность нового сооружения увеличат за счет изменения конструкции. Сдать объект планируют к концу года.
 
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