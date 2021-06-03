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Движение возобновлено: в Борисовском районе Минска построили временный мост
03.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Борисовском районе Минска сегодня вновь соединили два берега реки Рова.
Сегодня вместо рухнувшего моста возвели новый, хоть и временный. Металлическое покрытие на двух опорах прослужит до открытия постоянного сооружения.
Сейчас ритм жизни жителей четырех деревень вернулся к привычному. Местные были отрезаны от больниц, школ, магазинов и работы. Сегодня постройку протестировали первые автомобили.
Прежний мост через реку Рова рухнул две недели назад. По предварительной оценке, не выдержал массы груженной машины. Автомобилистам предложили схему объезда, а строители временную переправу строили в будни и в выходные. Справились даже на день раньше. Сейчас одновременно с ними трудятся геодезисты и геологи. Они уже работают над проектом нового постоянного моста.
Разрушенный мост прослужил региону 49 лет. Грузоподъемность нового сооружения увеличат за счет изменения конструкции: будут использовать более прочные балки. Сдать объект планируют к концу года.
Сейчас в Беларуси 840 сооружений не соответствуют требованиям грузоподъемности. На таких объектах – усиленный контроль за движением тяжеловесного транспорта.
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Разрушенный мост прослужил региону 49 лет. Грузоподъемность нового сооружения увеличат за счет изменения конструкции. Сдать объект планируют к концу года.
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