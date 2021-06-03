Системы транспортного управления Нью-Йорка подверглись атаке хакеров

Это произошло еще в апреле. Хакеры могут быть связаны с властями Китая, пишет AP со ссылкой на заявление Управления городского транспорта (MTA).





Безопасности пассажиров ничего не угрожало, так как хакерам не удалось получить доступ к системам, отвечающим за движение вагонов метрополитена. Киберпреступники также не смогли добраться до личной информации пассажиров.





пишет Корреспондент. В Управлении утверждают, что хакеры смогли взломать три из 18 компьютерных систем ведомства. Ущерб от кибервзлома был незначительным,Корреспондент.





Напомним, в США крупнейший экспортер мяса JBS приостановил производство из-за хакеров. Киберпреступники напали на системы предприятия и потребовали выкуп. В Белом доме не исключают, что хакеры – россияне.







