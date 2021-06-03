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Крутой маршрут «Белавиа». Посмотрите, по какому маршруту летел рейс с туристами из Албании и Черногории
Источник материала: Партизан
2 июня «Белавиа» выполнила два эвакуационных рейса по вывозу туристов из Албании и Черногории.
по информации НН со ссылкой на Tut.by
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Крутой маршрут «Белавиа». Посмотрите, по какому маршруту летел рейс с туристами из Албании и Черногории
2 июня «Белавиа» выполнила два эвакуационных рейса по вывозу туристов из Албании и Черногории.
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