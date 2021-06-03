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S&P: Санкции ЕС могут снизить экспортную выручку Беларуси

03.06.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возможные новые санкции со стороны Евросоюза в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair могут привести к снижению экспортных доходов страны, говорится в записке, которую подготовили аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor`s).

S&P: Санкции ЕС могут снизить экспортную выручку Беларуси

По их мнению, такой поворот событий вызовет дальнейшее сокращение и без того относительно небольших валютных резервов, передает БелаПАН.

«При этом расширение санкций потребует скоординированных действий всех стран ЕС, что может и не быть реализовано. Если санкции приведут к усилению изоляции Беларуси, перспективы развития ее экономики еще в большей степени, чем раньше, будут зависеть от позиции России и готовности российского правительства оказывать поддержку Беларуси», — подчеркивают аналитики.

Рассматриваемый ЕС пакет санкций представляет собой более значительный перечень мер, чем тот, что был принят в последние 12 месяцев, и может затрагивать многие сферы, в частности ключевые экспортные статьи Беларуси, отмечают они. Эти санкции, полагают эксперты, могут коснуться белорусских государственных финансовых институтов, транзита российского газа, а также привести к запрету на участие инвесторов из ЕС и США в выпусках белорусских гособлигаций.

«Если такие меры будут реализованы, они могут оказать негативное влияние на хрупкие экономические показатели, платежный баланс и финансовую стабильность Беларуси», — подчеркивают аналитики международного рейтингового агентства.

По их мнению, влияние санкций будет еще более значительным, если ЕС присоединится к санкциям США в отношении ключевых белорусских государственных предприятий, работающих в том числе в секторе нефтепереработки.

Экспорт сырьевых товаров, главным образом нефтехимической продукции и калийных удобрений, составляет примерно треть всего экспорта Беларуси, напоминают аналитики.

При этом они оговариваются, что в случае введения новых санкций в отношении Беларуси могут пострадать и сами страны Евросоюза: «Для введения более жестких санкций в отношении Беларуси существует множество препятствий, в том числе негативные последствия таких санкций для европейских компаний и возможное отсутствие единства среди стран ЕС».

 
 
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Возможные новые санкции со стороны Евросоюза в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair могут привести к снижению...
 
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