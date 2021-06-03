«Тачка нарасхват» в Могилеве. Продается Mercedes Viano с барной стойкой, столиком и безграничными возможностями

Источник материала: Onliner Проект «Тачка нарасхват» продолжает колесить по регионам и на сей раз докатился до Могилева (желающим принять участие в следующем этапе в Гомеле сюда ). Открывает серию публикаций об автомобилях из этой области рассказ Юрия о микроавтобусе Mercedes Viano. Сразу заметим, машина весьма неординарная: «начальниковоз» в прошлом, путешественник в настоящем. Владелец — большой любитель Viano и Vito, однако будущее видит за электрокарами. Потому и продает дизельный автомобиль за $17 000 (или 43 000 рублей).





О машине

Нового владельца ищет Mercedes Viano 2006 года выпуска с полным приводом. Пробег серебристого микроавтобуса — 172 000 км. Дизельный мотор объемом 2,2 литра и мощностью 150 л. с. работает в паре с автоматической коробкой. Как пишет продавец в объявлении, автомобиль весь в родной краске.









Из необычных опций стоит выделить следующее: навигация, CarPlay, «Яндекс.Авто», Android Auto, розетка на 220 В, мультимедиасистема для задних пассажиров, регулировка руля по вылету, пружинная подвеска, камера заднего вида, бортовой компьютер, автономный отопитель, мультируль, датчики дождя и света, тонированные стекла, 6-местный кожаный салон, третий ряд сидений, круиз-контроль.

«Viano бывают в трех разных кузовах, — прокомментировал Юрий объявление. — У меня был самый длинный „Экстралонг“ и самый короткий „Компакт“. А теперь золотая середина — „Лонг“. Это не машина, а легенда. Полный привод пригодится и на рыбалке, и на отдыхе. Можно разложить диван и поспать. Не проблема и мотоцикл из другого города привезти. Плюс отличный помощник при стройке».





О прошлом — в монологе продавца

— Это мой пятый по счету Viano. «Витоводом» я стал в 2007 году. На свадьбу отец подарил мне Vito 2001 года c мотором 112cdi. К удивлению моего сервисмена эта модель, несмотря на многочисленные негативные отзывы других владельцев, лично мне голову не дурила. Отъездил я на ней четыре года и понял, что другой мне не нужно. В 2010-м купил себе двухлетний Viano extra long c «механикой» и мотором 115cdi. А через год, как истинный белорус, запрыгнул в последний вагон растаможки и пригнал себе из Германии Vito 4×4 Сompact 2007 года с мотором 115cdi. На этой машине я отъездил 10 лет.

И тут в прошлом году на «Автобарахолке» появилось объявление о продаже почти такой же модели, только с пробегом в 140 000 км, полным приводом и моим любимым «цветом ведра». Поехал на смотрины в Гомель. Передо мной стоял практически музейный экспонат. Машина ранее использовалась банкиром, хранилась в гараже. Не было и намека на ржавчину. При этом с огромными бонусами: полная шумоизоляция, сиденья перешиты в настоящую алькантару, с вставками кожи. Но главное — дизайн интерьера, исключительно для VIP. Пассажирский отсек от водительского отделяла перегородка, в которую был встроен телевизор. Имелись также переговорное устройство, видеонаблюдение, откидной столик и диван для удобства, даже барная стойка.





О настоящем — в блиц-интервью

— И где теперь телевизор?

— Сразу после покупки я решил полностью демонтировать перегородку, потому как собирался возить не начальников, а собственную семью. Так эксклюзивный салон лишился телевизора, части аудиосистемы и огромного мотка проводов. А вот барную стойку решил оставить.













— Еще какие-то доработки?

— Да, сделал парочку. Например, поменял довольно узкие зеркала на большие, установил мультируль, заменил панель на аналог с двумя экранами вместо одного, перепрошил ПО. Серьезных ремонтов не было. Единственное — заменил нестандартные задние амортизаторы, которые установил предыдущий владелец.









— Чаще город или трасса?

— Скорее город. Но полный привод позволяет комфортно ездить и по трассе, и по легкому бездорожью, и по улицам Могилева. У версии 4×4 просвет на 15 см выше, чем у заднеприводной. За все время эксплуатации не испугал ни один бордюр. За счет большего хода амортизатора машина мягче, «спящие полицейские» не слышны даже на 60 км/ч. Полный привод очень помогает при поездках на рыбалку и зимой. За 10 лет эксплуатации ни разу не почувствовал неудобства.

— Расход замеряли?

— В городе — 10 литров на сотню. На трассе при 90 км/ч — 7 литров, при 100 км/ч — 10 литров. Такая разница из-за того, что машина большая, возникает парусность.





— Какова самая дальняя поездка?

— Съездили всей семьей в Украину, в пригород Затоки. Преодолели тысячу километров за один день, даже устать не успели. Заднее сиденье отбросили, поставили в багажнике скамейку — вот и готово полноценное спальное место для пятерых человек. Потом на машину набросили тент палатки. Так и отдыхали весь отпуск — обошлись без съема жилья. Потратили 300 долларов.





— Как бы звучал рекламный слоган Viano вашего сочинения?

— В этой машине инженеры воплотили и комфорт легкового автомобиля, и универсальность автобуса, и проходимость внедорожника. А если разложить диван, то получится аналог малосемейной квартиры.





Слово мастерам СТО

Машина большая, список нюансов тоже вышел немаленьким. Обследовав внешность и салон, сотрудники «Бош Авто Сервис» пришли к следующему заключению. Нужно заменить заднюю щетку стеклоочистителя, не работают задний дополнительный стоп-сигнал, задняя противотуманка. В салоне заметен износ водительского сиденья, треснул лак на столике.









Диагностика подвески показала, что стоит заменить передние тормозные диски. Были обнаружены трещины на заднем пыльнике внутреннего ШРУСа, на переднем левом наружном пыльнике. На автомобиль установлена всесезонная резина. Колесные диски — неоригинальные, крепятся через проставки. Заметно запотевание заднего правого амортизатора. Деформирован задний правый подкрылок.













Специалисты сервиса посоветовали установить новые хомуты топливного фильтра, новый воздушный фильтр, поликлиновый ремень. ЕГР отключен, катализатор удален. Компьютер показал ошибки по свечам накаливания второго и четвертого цилиндров, по засорению воздушного фильтра.

























Следующий наш визит — в Гомель.

Напомним краткую инструкцию по участию в конкурсе.

1. Составить оригинальное объявление для действительно продаваемого в «Автобарахолке» Onliner автомобиля.

2. Заполнить форму-анкету . Это быстро: имя, номер телефона для связи (не публикуется), ссылка на объявление…

3. Быть готовым для встречи с корреспондентом в диагностическом центре 24—25 июня в Гомеле по ул. Лепешинского, 38а. К фотосессии должен быть готов как автомобиль, так и автор.

В каждом регионе мы отберем три лучшие заявки и встретимся с продавцами именно этих машин. Все трое могут рассчитывать на публикацию на Auto.Onliner и подарок. В конце месяца мы устроим голосование среди читателей — кто из троих претендентов от области достоин приза ( сертификат на топливо на 200 рублей, комплект фильтров, бесплатное ТО и сувениры от Bosch).

С полными правилами конкурса можно ознакомиться здесь .