Скоро китайские? Попробовали арбузы, которые продаются в Минске в первые дни лета

Источник материала: Onliner В белорусском мире арбузов незаметно сотворилось что-то революционное. У вас уже есть хотя бы один седой волос? Значит, с большой вероятностью вы принадлежите к партии «арбузных августовцев». Их слоган — «Арбузы — не раньше августа, иначе отрава». Эти люди склонны к страданиям и отличаются завидным терпением. Они фотографируют арбузы в магазине зимой, гуглят «вред ранних арбузов» и «сколько нитратов нужно съесть, чтобы умереть».

Я/Мы немножко «арбузный августовец» — тоже писали знаменитую страшилку про нитратный арбуз. Но пелена спадает с глаз. Оказывается, в мире арбузы спеют в разное время, и вопрос заключается лишь в цене доставки. Она уже не шокирует.

Знакомьтесь: иранский арбуз. Три из четырех купленных образов — оттуда.





По собственному признанию , Иран занимает место в пятерке крупнейших производителей в мире наряду с Бразилией, Турцией и Египтом. Каждая из этих стран выращивает до 4% от мирового объема.

Лидера угадали? Почти 70% этого же объема — китайские арбузы. Но китайцы традиционно съедают все сами, экспортируя несколько сотых процента.

Возвращаемся к Ирану. Арбузы здесь сами созревают в конце февраля. Стоит ли удивляться, что весь май они уже вовсю продаются в Беларуси?

Жаль, это не отменяет проблемы, которая объединяет всех людей мира: арбуз не показывает своего содержания до вскрытия. Это дает начало еще нескольким сектам: «сухохвостикам», «сексистам» и «постукивателям». Оставим предрассудки, купим и откроем.





Несмотря на обилие арбузов на Комаровке, в очередной раз натыкаемся на проблему: товар у всех одинаковый — Иран. На помощь приходит современная розница. В «Е-доставке» удалось обнаружить еще несколько образцов — в частности, желтый и брендированный из Турции.

Теперь по порядку.

Арбуз Tesla, Иран, 5 рублей за килограмм









Продавцы объясняют засилье иранских арбузов их актуальностью и спелостью. Скоро привезут казахские. Потом уже будет Россия.

Почти все иранские арбузы на рынке крупные и вытянутой формы. Взяли один на 8—9 килограммов.





Сочный, зрелый. Тонкая корка. По сладости — на 6—7 баллов из 10 (шкалу придумали сами). Ближе к корке опускаем до 4—6 баллов. Семечки мелкие, их немного. Говорят, иранцы жарят арбузные семечки — вряд ли такие.





Круглый арбуз, Иран, 2,5 рубля за килограмм (акция)

Теперь арбузы из «E-доставки». Как видно, Иран Ирану рознь. Этот образец круглый. Любопытно, что у него два желтых пятна. Надеемся, что это не от обогащения, а просто перевернулся на бахче.









Он очень сложно резался: толстокожий. Сама мякоть тоже плотнее, чем мы привыкли. С семечками и сочностью все окей. А по сладости — на 5—6 баллов.

Мякоть возле шкурки намного светлее, чем в центре. Опять хочется шутить про иранское обогащение, но это будет уже второй раз, поэтому удержусь. Возможно, арбузу бы еще полежать и дозреть — был бы вкуснее.





Желтый арбуз, 3 рубля за килограмм

Красивый! Первые два — «негативные», со светлыми полосками, а этот — «позитивный», с темными на светлом фоне. Еще и почти шар. Никогда не пробовал желтый арбуз.





Неподготовленному человеку сложнее распознать зрелость по цвету, потому что переход от зеленого к желтому не такой очевидный, как к красному.









И что сказать? По сладости — примерно 0—1, по сочности — 2—3, по жалости к потраченным деньгам — 10. Слышал, что желтые арбузы нравились кому-то и совсем не похожи на сырой кабачок, поэтому будем считать приехавший образец недозрелым. В мусорку без жалости — иначе зачем жить?

«Сахарный малыш», 4,8 рубля за килограмм

В компанию иранцев ворвалась Турция с самым ласковым названием арбуза — «Сахарный малыш». Это даже круче, чем «Холодок» (не помню других названий сортов арбузов, на рынках они бывают только «очень сладкие» и «суперсладкие»). И плохие вещи таким именем не называют.

В расцветке «малыш» определился: буду темно-зеленым, и никаких полосок. Похож на круглый кабачок.





Разрезаем и видим, что семечки у малыша не выросли! Кстати, по словам продавцов с Комаровки, бессемечковые арбузы не такие уж и популярные, поскольку подвергаются астракизму со стороны секты «гэмэошников».

Это вкусный и сочный арбуз, достойный своего имени. Самый сладкий из всех, на твердые 8—9 баллов. Если купить такой в августе, то конкурентам он проиграет только непривычной текстурой, немного ватной по краям. А так — минимум разочарования.











