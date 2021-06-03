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МТЗ, «Гомсельмаш» и Петербургский тракторный завод подпишут меморандум о сотрудничестве

03.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Меморандум о сотрудничестве планируют подписать 3 июня Минский тракторный завод, «Гомсельмаш» и Петербургский тракторный завод во время международной сельскохозяйственной выставки «Белагро-2021».

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МТЗ.

Это пилотный проект в области промышленной кооперации в рамках Союзного государства. Как рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк, ожидается, что к этому партнерству в будущем присоединятся и другие крупные игроки, работающие на территории Евразийского экономического союза.

Проект меморандума предусматривает совместную разработку инновационных проектов, обмен информацией и другие мероприятия, связанные с углублением кооперации.

В. Вовк отметил, что сотрудничество позволит сформировать широкий ассортимент сельскохозяйственной техники, повысить конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке за счет более высокого качества и снижения себестоимости.
 
Теги: Минск
 
 
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Меморандум о сотрудничестве планируют подписать 3 июня Минский тракторный завод, «Гомсельмаш» и Петербургский тракторный завод во время международной...
 
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