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Освобожденные активистки СПБ: «Мы не знали, куда едем»

03.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За помощь в освобождении из-под стражи в Беларуси трое представительниц польского меньшинства – Анна Панишева, Мария Тишковская и Ирена Бернацкая – поблагодарили польские власти.

Освобожденные активистки СПБ: «Мы не знали, куда едем»
Марина Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева. Варшава,2 июня 2021 года. Фото: belsat.eu
— До приезда в Польшу мы не знали, куда едем. Мы не подписывали на границе никаких документов, – рассказала Ирена Бернацкая, руководитель Союза поляков в Лиде.

На пресс-конференции в Варшаве она сообщила, что когда была арестована, в тюрьму приезжал польский консул и спрашивал у задержанных женщин, готовы ли они приехать в Польшу.

— Нам, конечно, не хотелось уезжать, но как вышло, так вышло. Мы уже здесь, не видели никаких документов, не подписывали на границе, что хотим уехать, – рассказала она.

Ирена Бернацкая добавила, что в день освобождения им дали подписать документ об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей, однако они не знали места назначения.

— «Куда вы нас везете? – Вы увидите». И привезли нас на границу. Меня привезли даже без паспорта, и вот мы здесь, – сказала она.

Она добавила, что «благодарна польской стороне», поблагодарила президента и Министерство иностранных дел.

– Я хотела передать благодарность польскому государству, которое спасло меня из тюрьмы, – сказала Анна Панишева, руководитель Форума польских местных инициатив в Бресте.

Панишева, которая передвигается на костылях, рассказала, что выход из тюрьмы спас ее здоровье, так как она была избита во время ареста и в течение двух месяцев никто не оказывал ей медицинской помощи. Находясь в тюрьме, она также подвергалась многочисленным психологическим пыткам.

— Большое спасибо господину президенту Анджею Дуде, ведь благодаря его участию и участию консульско-дипломатических служб мы втроем смогли оказаться здесь, – сказала Анна Панишева.

Она отметила, что не может многого рассказать об обстоятельствах освобождения, так как в Беларуси по-прежнему ведется уголовное дело. Не скрывая волнения, сказала, что ее обвинили в прославлении нацизма, что было для нее «жестоким обвинением», так как ее семья также пострадала в тот период. Панишева призналась, что ее обвиняли прокуроры из Бреста, которые также относятся к польскому меньшинству.

Напомним, что в белорусском СИЗО остаются лидер Союза поляков Анжелика Борис и активист организации, журналист Андрей Почобут.  
 
Теги: Брест
 
 
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За помощь в освобождении из-под стражи в Беларуси трое представительниц польского меньшинства – Анна Панишева, Мария Тишковская и Ирена Бернацкая –...
 
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