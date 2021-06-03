Сюжет Казанский опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ. Мужчина, похожий на Романа Протасевича, появляется в сюжете на 4'42". Он ранен, ему оказывают медицинскую помощь.





"На видео видно, что в отличие от бойцов "Азова", Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного", - написал Казанский.





Он подчеркнул, что появление Протасевича в сюжете - "очень важная деталь".





"Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест - это расправа над журналистом", - добавил Казанский.





Ранее о том, что Протасевич был на Донбассе в качестве журналиста, заявил основатель движения "Азов" Андрей Билецкий. "Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - утверждает Билецкий.





Сам Протасевич тоже говорил о том, что был в зоне военных действий на Донбассе в качестве журналиста, в интервью российскому блогеру Юрию Дудю. "У меня были и ранения. Но я все это время делал журналистскую работу", - заявлял Протасевич, отрицая участие непосредственно в боевых действиях.



