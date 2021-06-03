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Беларусь – Азербайджан. Болельщики скандировали «Уходи!»
Источник материала: Партизан
Болельщики скандировали «Уходи!» на матче футбольных сборных Беларуси и Азербайджана (1:2) в Минске.
Об этом
Отметим, что билеты на центральные трибуны, которые попадают в кадры телетрансляции, были недоступны для покупки.
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Болельщики скандировали «Уходи!» на матче футбольных сборных Беларуси и Азербайджана (1:2) в Минске.
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