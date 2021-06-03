Беларусь – Азербайджан. Болельщики скандировали «Уходи!»

сообщает TUT.BY. На записях телетрансляции слышно, как болельщики скандируют слово, похожее на «Уходи!». То, что такая кричалка действительно звучала, подтвердили и зрители, которые присутствовали на стадионе «Динамо». Об этомTUT.BY. На записях телетрансляции слышно, как болельщики скандируют слово, похожее на «Уходи!». То, что такая кричалка действительно звучала, подтвердили и зрители, которые присутствовали на стадионе «Динамо».





Отметим, что билеты на центральные трибуны, которые попадают в кадры телетрансляции, были недоступны для покупки.