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"Чтобы американская элита содрогнулась": в Китае анонсировали ядерную гонку с США

03.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Регулировать разногласия, которые есть между США и КНР, можно только путем наращивания ядерных сил, — пишет главный редактор государственного СМИ.


Фото: foreignpolicy.com

Главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь считает, что Китай должен быть готовым к ядерному противостоянию с Соединенными штатами. Об этом сообщает GlobalTimes.

Для КНР, как пишет Ху Сицзинь, "жизненно важно" наращивать свой ядерный потенциал для стратегического сдерживания США. Последнее время между странами нарастает напряженность в отношениях, пишет focus.ua
Китай должен быстро наращивать свои боеголовки межконтинентального типа DF-41, JL-2 и JL-3. Они должны стать "краеугольным камнем" в стратегическом сдерживании Китая против США. Их количество, как пишут в издании, должно стать таким, что заставит американскую элиту содрогнуться, если она решит вступить в военную конфронтацию с Китаем.
 
Регулировать разногласия, которые есть между странами, можно только путем наращивания ядерных сил.

"Мы должны использовать нашу силу, чтобы держать последствия для Вашингтона на уровне таких, что они не смогут их себе позволить", — пишет Ху Сицзинь.

Дунфэн-41 или DF-41 — это китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее дальность от 4 до 14 тысяч километров. Мощность ядерного взрыва — до 10 килотонн.

JL-2 — двухступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Дальность 8-9 тысяч километров. JL-3 ее развитие. Это баллистическая ракета третьего поколения, максимальная дальность полета которой превышает 9000 км.
 
 
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Регулировать разногласия, которые есть между США и КНР, можно только путем наращивания ядерных сил, — пишет главный редактор государственного СМИ.
 
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