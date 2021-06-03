Парламент Украины может признать Лукашенко угрозой международной безопасности









"Состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что он 3 июня будет рассмотрен в стенах парламента", - сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.





Относительно поддержки Разумковым этого документа, спикер отметил, что будет руководствоваться тем, какой именно текст постановления предложат к рассмотрению.





Принятие документа - продолжение международной реакции на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.





В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.