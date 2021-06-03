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Парламент Украины может признать Лукашенко угрозой международной безопасности

03.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховная Рада 3 июня рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.



"Состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что он 3 июня будет рассмотрен в стенах парламента", - сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Относительно поддержки Разумковым этого документа, спикер отметил, что будет руководствоваться тем, какой именно текст постановления предложат к рассмотрению.

Принятие документа - продолжение международной реакции на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукашенко санкционные предложения для СНБО.
 
Теги: Минск
 
 
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Верховная Рада 3 июня рассмотрит постановление о признании режима Александра Лукашенко угрозой международной безопасности.
 
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