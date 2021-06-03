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Фотофакт. В Могилеве идёт реконструкция стадиона. Здесь разместятся сразу два футбольных поля

03.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве продолжается реконструкция стадиона бывшего завода искусственного волокна на улице Челюскинцев.

 Председатель горисполкома Владимир Цумарев провел на объекте оперативное совещание и ознакомился с ходом модернизации стадиона, пишет «Вестник Могилева».

Напомним, что стадион бывшего завода искусственного волокна, или, как его еще называют, «Химик» открыли в середине 50-х годов прошлого века. Там были полноразмерное футбольное поле с естественным покрытием, небольшой административно-бытовой комплекс, хоккейная коробка и комплексная площадка для игры в волейбол и баскетбол. Всего этого уже нет. Как ни разу не было и ремонта.



В 2020 году футбольный клуб «Днепр» выступил с инициативой модернизации «Химика». Ее поддержали председатели Могилевского областного и городского исполкомов, «Ассоциация «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).

Здесь разместятся два футбольных поля — с искусственным и естественным покрытием. Сейчас ведутся работы по укладке основания для первого. Искусственное покрытие безвозмездно предоставила АБФФ в рамках программы УЕФА «Хет-трик». Теперь для него делают «подушку». Кроме того, предусмотрено строительство модульных раздевалок, ограждение объекта по всему периметру, оснащение его дренажной системой. Планируется, что модернизированный стадион, по крайней мере его искусственная часть, начнет функционировать в сентябре нынешнего года.
 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве продолжается реконструкция стадиона бывшего завода искусственного волокна на улице Челюскинцев.
 
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