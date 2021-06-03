Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. На границе Беларуси со странами ЕС стоят более 1600 фур, свидетельствуют данные Госпогракомитета на утро четверга, 3 июня.

Литовское направление по традиции самое проблемное. Сегодня там стоит почти 1300 грузовиков. В "Каменном Логе" скопилось 450 машин, в "Бенякони" - 305, в "Котловке" - 280, в "Привалке" - 152, а в "Видзах" - 110.

На белорусско-латвийской границе пограничного и таможенного оформления в пункте пропуска "Григоровщина" ждут водители 210 большегрузов. В "Урбанах" к этому часу их ровно 100.

В польском направлении дороги свободные, ни один из пунктов пропуска пока не загружен, хотя несколько дней назад ситуация была другой .

Напомним, на белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, вдвое упала его пропускная способность.

Читайте также:

Как оплатить сбор за выезд за границу – видеоинструкция

"Пограничный сбор" в действии: как белорусу теперь выехать в Европу