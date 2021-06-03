Грядет пополнение? Кейт Миддлтон и принц Уильям решились на серьезный шаг

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон готовы на сделать серьезный шаг вперед: по словам источника королевства, пара начала планировать нового малыша.

Слухи о четвертой беременности послушной герцогини не раз появлялись в сети. Домыслы фанатов провоцировали источники, утверждающие что Кейт мечтает снова прочувствовать радость материнства - особенно на фоне беременностей Меган Маркл. Но принц Уильям ясно дал понять, что к такому шагу он не готов. Но теперь все может измениться.

По словам эксперта Дункана Ларкомба, в скором времени у маленьких Кембриджей может появиться сестра или брат: Кейт и Уильям созрели для новой беременности.

"Кейт уже не хочет скрывать, что хочет еще одного малыша. Герцоги планируют пополнить семью в скором времени", - заявил Ларкомб и добавил, что на такое решение Уильяма сподвигла Кейт, которая буквально уговорила принца.

Герцоги хотели зачать ребенка еще до пандемии COVID-19, но в связи со сложившимися обстоятельствами отложили эту идею. Но после того, как пара вакцинировалась , они вернулись к этой теме.

Читайте также: