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Грядет пополнение? Кейт Миддлтон и принц Уильям решились на серьезный шаг
03.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон готовы на сделать серьезный шаг вперед: по словам источника королевства, пара начала планировать нового малыша.
© AP / Simon Dawson
Слухи о четвертой беременности послушной герцогини не раз появлялись в сети. Домыслы фанатов провоцировали источники, утверждающие что Кейт мечтает снова прочувствовать радость материнства - особенно на фоне беременностей Меган Маркл. Но принц Уильям ясно дал понять, что к такому шагу он не готов. Но теперь все может измениться.
По словам эксперта Дункана Ларкомба, в скором времени у маленьких Кембриджей может появиться сестра или брат: Кейт и Уильям созрели для новой беременности.
"Кейт уже не хочет скрывать, что хочет еще одного малыша. Герцоги планируют пополнить семью в скором времени", - заявил Ларкомб и добавил, что на такое решение Уильяма сподвигла Кейт, которая буквально уговорила принца.
Герцоги хотели зачать ребенка еще до пандемии COVID-19, но в связи со сложившимися обстоятельствами отложили эту идею. Но после того, как пара
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Герцоги Кембриджские всегда хотели иметь большую семью и, кажется, готовы в четвертый раз внести корректировки в свою жизнь.
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