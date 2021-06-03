Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Марцинкевич оценил последствия санкций против газопровода "Ямал ― Европа"

Инициатива приостановить эксплуатацию газопровода "Ямал — Европа", проходящего по территории Беларуси, на минувшей неделе прозвучала из Великобритании. С призывом выступил глава комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат. Ранее Великобритания первой запретила полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Газопровод "Ямал ― Европа" проходит через белорусскую территорию, но практически не имеет отношения к Беларуси, газотранспортная система была выкуплена Газпромом еще в 2012 году, напомнил Марцинкевич на Youtube-канале "Геоэнергетика ИНФО".

"Соответственно, санкции, о которых разглагольствует человек с трудно произносимой фамилией, отношения к Беларуси не имеют. Если эту инициативу рассматривать всерьез, то он предлагает наказать Польшу. Беларусь наказать таким способом невозможно", ― сказал Марцинкевич.

По словам эксперта, польский участок "Ямал ― Европа" принадлежит совместному предприятию Газпрома и оператора газотранспортной системы Польши, соответственно, "Газпром" недополучит прибыль, поскольку его труба не будет работать ни на территории Беларуси, ни на территории Польши, и пострадает Польша, которая вообще не получит транзитных платежей, пояснил Марцинкевич.

Что касается посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, по поводу которой "у многих происходит откровенная истерика", ничего экстраординарного в ней нет, полагает эксперт. "Напомню, в поисках Сноудена останавливали самолет с Эво Моралесом на борту, досматривали, и никто террористами американцев при этом не объявил", отметил Марцинкевич.

"Я думаю, что у многих причастных есть подозрения, что господин Протасевич, несмотря на свою молодость, держит где-то копию всего того, что советовали ему всевозможные кураторы, чтобы иметь возможность пойти на сделку со следствием. И в связи с подозрением, что он может начать говорить и показывать, кто больше всех истерит? Республики Прибалтики, Польша, Германия. Вот давайте ждать, что покажет следствие, что расскажет Протасевич, и какое решение примет суд", ― рассуждает Марцинкевич.

По его мнению, истерика вокруг инцидента с самолетом рано или поздно закончится, потому что в самом худшем случае Англия заставит Евросоюз ввести дискриминационные меры против газопровода "Ямал ― Европа", и пострадает Польша, резюмировал эксперт.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о том, что британские власти намерены обсудить с партнерами в Евросоюзе санкции против газопровода "Ямал — Европа" после экстренной посадки самолета Ryanair , в котором летел бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После инцидента Евросоюз анонсировал четвертый пакет санкций в отношении Беларуси, кроме того, многие страны ввели ограничения на перелеты белорусского авиаперевозчика в своем воздушном пространстве и запретили своим авиакомпаниям летать над Беларусью.

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