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Детство с велосипедом: архивные фото из СССР
03.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Уже несколько лет 3 июня в мире отмечается День велосипеда. Праздник появился по инициативе ООН и призван популяризировать этот надежный, экологический вид транспорта, который не только играет важную роль в сокращении вредных транспортных выбросов, но и помогает защищает от болезней, связанных с недостаточной физической активностью.
А вот детей уговаривать сесть на велосипед не нужно – малыши с удовольствием рулят на своих трехколесных по детской площадке. Ребятам постарше велосипед открывает целый мир: с друзьями можно отправится на в лес и к реке, да и просто разъезжать по городу.
Sputnik решил вспомнить, как рассекали на "орленках" и "аистах" самые юные граждане СССР.
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В Советском Союзе велосипедами пользовались абсолютно все – от мала до велика, от жителей крупных городов до людей из глубинки. Но особенно любили своего...
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