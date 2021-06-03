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Детство с велосипедом: архивные фото из СССР

03.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Уже несколько лет 3 июня в мире отмечается День велосипеда. Праздник появился по инициативе ООН и призван популяризировать этот надежный, экологический вид транспорта, который не только играет важную роль в сокращении вредных транспортных выбросов, но и помогает защищает от болезней, связанных с недостаточной физической активностью.

А вот детей уговаривать сесть на велосипед не нужно – малыши с удовольствием рулят на своих трехколесных по детской площадке. Ребятам постарше велосипед открывает целый мир: с друзьями можно отправится на в лес и к реке, да и просто разъезжать по городу.

Sputnik решил вспомнить, как рассекали на "орленках" и "аистах" самые юные граждане СССР.

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В Советском Союзе велосипедами пользовались абсолютно все – от мала до велика, от жителей крупных городов до людей из глубинки. Но особенно любили своего...
 
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