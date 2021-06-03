Невзоров: «Деньги, чтобы весь аппарат Лукашенко имел возможность практиковаться в этом кошмаре»

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Российский публицист – о попытке в белорусском суде политзаключенного Степана Латыпова покончить с собой и 500 млн долларов российского транша.

– Его вынуждали признаться, иначе будут возбуждены уголовные дела на его родственников и даже соседей, – комментирует события в Минске Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Это обыденность, которая уже сегодня никого не удивляет. И чтобы эти лукашенковские суды имели бы возможность осуществляться, чтобы весь этот аппарат имел бы возможность практиковаться в этом кошмаре, чтобы сияли и наручники, и фейсы ОМОНа, стоны из изолятора Окрестина раздавались бы погромче, Лукашенко выдано 500 миллионов долларов .

Это чисто на поддержку репрессий режима. Там в Беларуси нет ничего, кроме этой темы и этой потребности.

И это дается той самой Россией, у которой нет денег, чтобы сделать дезинфекцию в детской больнице в Тольятти.

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