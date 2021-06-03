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Невзоров: «Деньги, чтобы весь аппарат Лукашенко имел возможность практиковаться в этом кошмаре»
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский публицист – о попытке в белорусском суде политзаключенного Степана Латыпова покончить с собой и 500 млн долларов российского транша.
– Его вынуждали признаться, иначе будут возбуждены уголовные дела на его родственников и даже соседей, – комментирует события в Минске Александр Невзоров на
Это чисто на поддержку репрессий режима. Там в Беларуси нет ничего, кроме этой темы и этой потребности.
И это дается той самой Россией, у которой нет денег, чтобы сделать дезинфекцию в детской больнице в Тольятти.
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Российский публицист – о 500 млн долларов из России.
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