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Это надо видеть. По какому маршруту «Белавиа» вывозила туристов из Албании и Черногории
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Два эвакуационных рейса по вывозу туристов из Албании и Черногории были совершены 2 июня.
Учитывая, что большинство стран закрыли свое небо для Беларуси, «Белавиа» вынуждена была искать альтернативу. Маршрут оказался, мягко говоря не очень прямой и пролегал через Ростов.
На это обратил внимание
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Два эвакуационных рейса по вывозу туристов из Албании и Черногории были совершены 2 июня.
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