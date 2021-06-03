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Рианна и 10 миллионов лайков – минимум
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер итальянского Vogue, звездой которого стала дива и бизнеследи Рири. Она же выступила стилистом и автором съемки, а теперь – собирает в соцсетях бесконечные тысячи восторженных откликов.
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Так выглядит свежий номер итальянского Vogue, звездой которого стала дива и бизнеследи Рири. Она же выступила стилистом и автором съемки, а теперь – собирает в...
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