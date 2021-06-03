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О чем Байден собирается договариваться с Путиным?
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И как используют Лукашенко.
Политолог Павел Усов — о создании единого пространства террора.
— Путин успешно и довольно эффективно использует Лукашенко как дымовую завесу, чтобы окончательно разобраться с остатками оппозиции в России. Вот о чем с ним собирается договариваться Байден.
Российский и белорусский режимы будут совместно нагнетать спирать репрессий в своих странах, создавая единое пространство террора, —
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И как используют Лукашенко.
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