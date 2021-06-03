О чем Байден собирается договариваться с Путиным?

Источник материала: Салiдарнасць

И как используют Лукашенко.

Политолог Павел Усов — о создании единого пространства террора.

— Путин успешно и довольно эффективно использует Лукашенко как дымовую завесу, чтобы окончательно разобраться с остатками оппозиции в России. Вот о чем с ним собирается договариваться Байден.

Российский и белорусский режимы будут совместно нагнетать спирать репрессий в своих странах, создавая единое пространство террора, — пишет аналитик.