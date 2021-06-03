Больно и обществу, больно и власти. Топ-7 событий и тенденций в Беларуси последнего времени

Источник материала: Салiдарнасць

Страна продолжает переживать период турбулентности, а громкие события так быстро сменяют друг друга, что начинают быстро забываться. «Салідарнасць» напоминает о важнейших инцидентах и тенденциях последних двух месяцев.





Подготовка «вооруженного мятежа», а также «покушения» на Лукашенко и его сыновей

Когда уехавший в Москву литературовед Александр Федута перестал выходить на связь, мало кто в Беларуси мог представить, какую громкую историю вскоре расскажут власти. Обсуждение ее подробностей растянулось на половину апреля.







Самые громкие заявления сделал, конечно, Александр Лукашенко. Из его слов следовало, что Федуту, адвоката Юрия Зенковича и политика Григория Костусева задержали за подготовку «вооруженного мятежа» (первые двое общались с подставными «белорусскими генералами»).

Причем якобы на Лукашенко и его сыновей готовили «покушение», а за подготовкой стояли спецслужбы США.

Зачем правителю понадобилась эта история? Возможно, чтобы попытаться перевести стрелки и заставить оправдываться оппозицию и западные страны, которых обвинили в кровожадности.

Лукашенко несколько недель упорно раскручивал тему, финальным аккордом которой стало подписание декрета о передаче президентских полномочий Совбезу в случае его гибели.

Однако эффект получился скорее обратным. В рассказы о «150 внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами» на границе Литвы мало кому верилось, а декрет стал поводом для разговоров о перспективе ухода Лукашенко из власти – в том числе среди номенклатуры.

Восстановление санкций США против белорусских предприятий нефтехимии

Соединенные штаты нанесли удар по концерну «Белнефтехим» и его предприятиям – «Белшине», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраске», «Полоцк-Стекловолокно» и «Нафтану».

О том, что американские санкции намного серьезнее европейских, стало понятно на примере новополоцкого предприятия. В мае крупные российские нефтяные компании перестали осуществлять поставки на «Нафтан».

1 июля Лукашенко заявил: «По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России». Однако пока это всего лишь слова. Санкции США могут больно ударить по наполнению белорусского бюджета.

Перенос местных выборов и предложение по изменению Конституции

Еще несколько месяцев назад планировалось, что референдум совместят с местными выборами, которые должны пройти не позднее января-2022. Но, похоже, власти выборы перенесут на 2023 год .

Причина очевидна: они дали бы легальные возможности для политической активности граждан.

С референдумом по изменению основного закона страны по-прежнему мало ясности. В Конституционной комиссии предложили придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус, сделать его решения обязательными к исполнению всеми госорганами, а президента обязать отчитываться перед новым органом.

Но, во-первых, предложенный вариант выглядит очень диковинным и вносящим путаницу. А, во-вторых, его еще публично не поддержал Лукашенко. Да и если бы поддержал, как менять Конституцию, скорее всего, власти будут решать в последний момент – политическая ситуация быстро меняется.

Атака на TUT.BY







18 мая Мининформ заблокировал домен TUT.BY, а ДФР задержал 15 сотрудников портала. Разгром крупнейшей новостной площадки страны, которая проводила независимую информационную политику, предсказывали давно.

Однако атака на TUT.BY все равно удивила грубостью и посадками сотрудников. Журналистов обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов .

Эксперты предсказывают, что аудитория TUT.BY перетечет в радикальные телеграм-каналы и российские СМИ. И в том, и в другом случаях это невыгодный результат для власти.

Продолжение массовых политических репрессий







Фото Радыё Свабода

Несмотря на то, что уличные протесты были задавлены, власти продолжают жестокие репрессии.

В середине апреля в Генпрокуратуре отчитались о возбуждении более 3 тысяч «протестных» уголовных дел. За апрель (по данным правозащитного центра «Весна») были вынесены приговоры по 98 «политическим» делам, за май – по более 100.

В целом на конец мая по «протестным» уголовным делам были осуждены около 700 человек, большинство из которых признаны политзаключенными. Приговоры более чем суровые. Власти не щадят ни женщин, ни тинейджеров .

Правозащитники заявляют о «гуманитарной катастрофе», политологи – о намерении власти максимально запугать общество, т.к. рассчитывать на его поддержку уже не приходится.

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Безрезультатность переговоров Лукашенко и Путина







Фото: пресс-служба президента РФ

Правители много часов общались за закрытыми дверями в конце апреля и конце мая. О достижении существенных договоренностей после этого сообщено не было, Россия новой заметной экономической помощи Беларуси не оказывает.

Эксперты продолжают гадать, чего Москва и Минск добиваются друг от друга и каким Россия хочет видеть будущее Лукашенко.

Инцидент с самолетом Ryanair и жесткая реакция Евросоюза







23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет вынудили приземлиться в минском аэропорту. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасвевича и его девушку. Олнако власти явно не просчитали, какими будут последствия спецоперации.

Неожиданно для них Евросоюз ответил очень жестко (нестыковки в версии властей слишком уже очевидны ): разорвал авиасообщение с Беларусью, запретив самолетам «Белавиа» летать в Европу. И это только начало: в ЕС готовятся принять новые санкции – гораздо более серьезные. Обсуждается, например, отказ от импорта белорусских калийных удобрений.

Ситуация для властей и так была напряженной, но своими действиями они только усугубили ее для себя.