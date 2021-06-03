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NASA отправится на Венеру с двумя миссиями
Источник материала: Onliner
Космическое агентство NASA одобрило две миссии на Венеру. К одной из ближайших планет-соседок американцы полетят впервые за последние 30 лет. Экспедиции запланированы на конец этого десятилетия, каждая обойдется примерно в $500 млн.
Миссия DAVINCI + поможет ученым на Земле понять, как формировалась и эволюционировала атмосфера на Венере, и ответить на вопрос, был ли на этой планете когда-либо океан. Аппарат нырнет в атмосферу планеты и попытается сделать снимки в высоком разрешении геологических объектов на ее поверхности.
В задачи миссии VERITAS войдет картирование поверхности Венеры. Это даст возможность разобраться в геологической истории планеты и понять, почему она столь сильно отличается от Земли.
«Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету», — говорится в сообщении NASA.
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 700 мм, относительное отверстие: 1/10, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
ахроматический рефрактор, диаметр: 70 мм, фокусное расстояние: 500 мм, относительное отверстие: 1/7.2, азимутальная (AZ) монтировка, окуляры 10 мм/25 мм
рефлектор Ньютона, диаметр: 458 мм, фокусное расстояние: 1900 мм, относительное отверстие: 1/4, Добсона монтировка, окуляры 28 мм
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Космическое агентство NASA одобрило две миссии на Венеру. К одной из ближайших планет-соседок американцы полетят впервые за последние 30 лет. Экспедиции...
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