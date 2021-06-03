NASA отправится на Венеру с двумя миссиями

Источник материала: Onliner

Космическое агентство NASA одобрило две миссии на Венеру. К одной из ближайших планет-соседок американцы полетят впервые за последние 30 лет. Экспедиции запланированы на конец этого десятилетия, каждая обойдется примерно в $500 млн.

Миссия DAVINCI + поможет ученым на Земле понять, как формировалась и эволюционировала атмосфера на Венере, и ответить на вопрос, был ли на этой планете когда-либо океан. Аппарат нырнет в атмосферу планеты и попытается сделать снимки в высоком разрешении геологических объектов на ее поверхности.

В задачи миссии VERITAS войдет картирование поверхности Венеры. Это даст возможность разобраться в геологической истории планеты и понять, почему она столь сильно отличается от Земли.

«Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете, начиная с облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету», — говорится в сообщении NASA.