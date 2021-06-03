Как «воскрешают» погибших знаменитостей и можно ли попасть на их концерт? (видео)

Источник материала: Onliner Билеты на фестиваль Coachella в Калифорнии разлетелись мгновенно. Народ расхватал их за три часа с уверенностью, что получит феерическое шоу. Люди не прогадали: в 2012 году на сцену оупен-эйра вышел Тупак Шакур — рэпер, которого застрелили в 1996 году. 160 тысяч зрителей смотрели на ожившую легенду и не верили своим глазам. Так музыкальная индустрия подарила миру возможность побывать на концерте, который сложно себе представить даже в самых смелых мечтах. Накануне выступления группы «Кино» в «Минск-Арене» рассказываем, как воскрешают знаменитостей.

Призрак Пеппера

Вся эта история с Шакуром до определенного момента была секретом. Хедлайнерами фестиваля значились Dr. Dre и Snoop Dogg — культовые, но вполне живые рэперы. Концерт шел по запланированному маршруту, как вдруг на сцене появился совершенно неожиданный персонаж — музыкант, которого застрелили 16 лет назад. Культовый без оговорок. Один из величайших хип-хоп артистов всех времен, за выступление которого люди бы заплатили десятки тысяч долларов, только чтобы еще одним глазком взглянуть на легенду Западного побережья.

За «эксгумацию» артиста отвечала Digital Domain Media Group Inc — компания, которая специализируется на компьютерной анимации и визуальных эффектах. Как вы поняли, никакой мистики в происходящем не было: на Coachella перед десятками тысяч зрителей выступила голограмма Тупака Шакура. Вот как это выглядело.

Технология, которую использовали гики, известна еще с XVII века: неаполитанский ученый Джамбаттиста ла Порта описывал ее иллюзию примерно так: «Как мы можем видеть в камере вещи, которых нет». Но подробную и полную механику фокуса разработал английский ученый Джон Пеппер. Механизм устроен таким образом, что зритель видит пространство сцены, на котором под определенным углом установлено стекло. Граница стекла (а еще скрытая комната) должны оставаться невидимыми для зрителя. Скрытая комната выкрашена в черный цвет, и, когда она освещается, зритель замечает только объекты, отражающие свет и создающие иллюзию призрачного изображения, которое находится на сцене.

Выступление Шакура произвело фурор, а относительно скромные затраты в $400 тысяч моментально окупили себя (это был далеко не самый высокий гонорар среди хедлайнеров фестиваля). Сразу же начались переговоры о гастролях мертвого рэпера, его участии в рекламных кампаниях и прочих бизнес-проектах, однако дальше разговоров дело не продвинулось. Хотя ожившие знаменитости стали появляться на сцене регулярно.

Король возвращается?

Выступление Тупака Шакура в Калифорнии было самым успешным в плане прессы концертом голограммы, но далеко не самым первым. До этого похожую технику использовала группа Gorillaz, известная своими анимированными шоу. Мультяшные герои проекта Деймона Албарна вышли на сцену вместе с голограммой Мадонны во время исполнения Feel Good на «Грэмми».

А спустя два года уже на юбилейном «Грэмми» выступил Фрэнк Синатра! Его черно-белый силуэт появился на сцене и спел вместе с Алишей Киз. Таким образом организаторы авторитетной премии транслировали зрителям очевидный месседж: будущее уже наступило. Теперь вам не нужно грустить об утрате кумира: в любой момент великий артист может объявить мировое турне и отправиться с гастролями уже в виде голограммы.

Однако перед авторами затеи появилась очевидная проблема. Если живые артисты, которые готовы были отправиться в виртуальный тур (такой трюк проделывали, например, Tokio Hotel), имели возможность записать специальное выступление заранее, то с мертвыми артистами все было куда сложнее: создание полноценного шоу либо требовало огромных затрат на полноценное «оживление» персонажа, либо концерт шел по предсказуемому сценарию. В любом случае полномасштабных туров мертвых знаменитостей в виде голограммы так и не случилось, хотя вариантов было много.

Родители Эми Уайнхаус, известные своей страстью к монетизации наследия дочери, еще пару лет назад много говорили о том, что неплохо было бы устроить мировой тур артистки. Однако идея так и осталась на уровне разговоров. Та же история случилась и с турами Майкла Джексона: выступить покойному поп-королю удалось только в формате небольшого шоу в рамках церемонии Billboard в 2014 году. Но с этим перфомансом было несколько нюансов: во-первых, при ближайшем рассмотрении были заметны все шероховатости проекции, а во-вторых, она подергивалась от количества низких частот на сцене.

Впрочем, кое-кому все же удалось отправиться в тур в виде голограммы. Неудивительно, что этим персонажем стал Фрэнк Заппа — большой экспериментатор, который еще при жизни мечтал уехать на виртуальные гастроли. Тур под названием The Bizarre World Of Frank Zappa прошел в 2019 году в США и Европе и получил отличные отзывы прессы. Вот как про него писали , например, в Rolling Stone.