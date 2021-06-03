Иран и ЦАР лишились голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов

Источник материала: АФН

Иран и ЦАР потеряли право голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ABC.

Чтобы восстановить право голоса, Иран должен заплатить организации $16,2 млн, а ЦАР — $29,3 млн.

Как отметил Гутерриш, помимо этих государств ООН задолжали еще три страны — Коморские Острова (государство должно ООН $871 тыс.), Сан-Томе и Принсипи ($829 тыс.) и Сомали ($1,4 млн). Если они не заплатят, то также могут потерять право голоса в Генассамблее после сентября.

Устав ООН гласит, что члены, задолженность которых равна или превышает сумму их взносов за два полных предыдущих года, теряют право голоса. В то же время Генассамблея может сохранить голос, если решит, что страна задолжала по не зависящим от нее причинам, передает РБК.

В январе прошлого года из-за неуплаты членских взносов ООН лишил права голоса семь стран — Венесуэлу, Ливан, ЦАР, Гамбию, Лесото, Йемен и Тонго.