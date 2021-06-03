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Семашко и Миллер обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

03.06.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава «Газпром» Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в минувшую среду обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщила пресс-служба Газпрома, рабочая встреча Миллера и Семашко состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

В текущем году Беларусь покупает российский газ по цене $128,5 за тысячу кубометров на границе. Белтопгазу, который занимается дистрибуцией газа внутри страны , газ обходится примерно в $178-180 с учетом НДС по ставке 20%.

 
 
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Глава «Газпром» Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в минувшую среду обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.
 
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