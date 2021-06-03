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EASA выпустило директиву об избегании воздушного пространства Беларуси

03.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цель директивы заключается в «снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей».


 
Агентство авиационной безопасности Евросоюза (EASA) выпустило директиву об избегании воздушного пространства Беларуси.

В директиве призывают государства EASA обязать национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.
 
Цель директивы заключается в «снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в воздушном пространстве Беларуси» после инцидента с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске.

«Обстоятельства, связанные с этой акцией, заставляют серьезно сомневаться в уважении Беларусью правил международной гражданской авиации и свидетельствуют о злоупотреблении аэронавигационными процедурами со стороны белорусских властей. По сути это нарушение принципов взаимного доверия, лежащих в основе международной гражданской авиации», — говорится в директиве.

Документ будут пересматривать по мере необходимости с интервалом не более месяца.
 
Теги: Минск
 
 
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Цель директивы заключается в «снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей».
 
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