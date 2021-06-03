На каких заболеваниях чаще всего специализируются белорусские медцентры?

Данное исследование подготовлено Аналитиками рейтингового агентства BIK Ratings и инвестиционно-консалтинговой компании ASER.





представляет выдержки из данного исследования, посвященные специализации белорусских медцентров, с комментариями об инвестиционной привлекательности той или иной сферы. Thinktanks.byвыдержки из данного исследования, посвященные специализации белорусских медцентров, с комментариями об инвестиционной привлекательности той или иной сферы.

Офтальмология

В Беларуси около 20 частных медицинских центров, оснащенных новейшим оборудованием и являющихся ведущими в области офтальмологии.





Большинство данных учреждений находится в Минске, а в областных городах действуют 1-2 частные клиники. Присутствуют медицинские центры, которые представлены в качестве сетевых клиник и располагаются в разных городах или имеют несколько точек в крупном городе.





Существует несколько сетевых центров, самые крупные из них – «ЛОДЭ» (в Минске, Гродно, Бресте); «Новое зрение» (во всех областных городах, кроме Гомеля). В областных городах действуют свои частные медицинские центры: ОДО «Семья и здоровье», «Медея» в Гомеле; «Центр микрохирургии глаза Макарчука», «Новамед» в Бресте; центр «Анискевич» в Витебске. Как уже было сказано, основные игроки действуют в Минске: «Альфамед», «Нордин», «Оптимед», «Вока» и т.д. Они занимают около 80% рынка платных медицинских услуг по офтальмологии. Развитие данного направления медицины наиболее перспективно для областных городов.





Пластическая хирургия

На территории Беларуси представлено свыше 40 медицинских (государственных и частных) учреждений, которые оказывают услуги в области пластической хирургии. Приблизительно 2/3 медучреждений приходится на частные медицинские центры, большинство которых располагается в Минске. Многие клиники не ограничены одной точкой предоставления услуг, многие центры являются сетевыми, а их отделения располагаются в разных частях города. Остальные 30% медицинских центров, оказывающие пластические услуги, являются государственными медцентрами, клиниками, больницами, которые расположены во всех областных городах и в Минске. Практически все государственные и частные медцентры в области пластики расположены в Минске, и только 10-15% – в других крупных городах.





В Беларуси представлены медучреждения, которые специализируются в основном на услугах пластической хирургии. Таких учреждение не много, и они находятся практически в каждом областном центре, за исключением Витебска и Могилева. В исследовании названо 9 таких структур.





При этом в работе отмечается, что на территории Беларуси расположено примерно 7 узкоспециализированных медицинских учреждений, которые ограничиваются исключительно услугами пластической хирургии. Данная ситуация располагает к тому, чтобы активнее привлекать инвесторов с целью открытия новых медицинских центров пластической хирургии.





Диагностика

На территории Беларуси представлено свыше 40 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области диагностики. К данным услугам относятся такие услуги, как УД, УЗИ, ЭЭГ, МРТ, КТ, ОЭКТ, ЭИ и др. Многие центры имеют 2-3 точки, являясь сетевыми центрами. Приблизительно 2/3 частных медицинских центров расположены в городе Минске, остальные 30% – в крупных областных городах.





В Беларуси на данный момент представлено приблизительно 10 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области МРТ. Услуга «компьютерная томография» представлена только в «ЛОДЭ» (среди частных центров). В медицинском центре «ДокторЛОР» оказываются услуги исключительно в направлении отоларингологии.





Также в Беларуси представлены медучреждения, которые специализируются исключительно на услугах в области диагностики.





Таких учреждение немного: 2 в Минске, 1 в Гомеле. Можно сделать вывод, что в Беларуси расположено мало узкоспециализированных медицинских учреждений, которые занимаются исключительно диагностикой. Помимо привычных услуг в области диагностики: УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, МРТ, можно выделить также услуги в направлениях офтальмологии, проктологии, гинекологии, дерматологии и урологии.



Анализы

Лабораторная диагностика – исследования тканей человека на специальном оборудовании. В Беларуси около 50 частных медицинских центров, в которых действуют свои лаборатории для взятия анализов или предоставляются услуги по забору анализов и дальнейшей передаче их в другие лаборатории. Большая половина частных медицинских центров размещается в Минске, остальные - в областных городах, где действует по 4-6 частных клиник.





Можно отметить, что центры, предоставляющие данный пакет услуг, в большинстве являются сетевыми, то есть размещают свои точки в разных городах, или лабораториями, поскольку взятие анализов и их исследование требуют высоких затрат (оборудование, препараты, хранение, диагностика). Например, некоторые центры из-за этого имеют общую лабораторию или передают анализы в более крупные центры.





В каждом областном городе имеется как минимум 2 точки крупных сетевых центров и несколько своих частных клиник. Как уже было упомянуто, в областных городах действуют свои частные медицинские центры. Однако крупных медицинских центров по данному направлению действует больше в Минске: «Гемотест», «Биомедика», «МедЭкс-Лаб», «Грантимед» и т.д. Они занимают около 73% рынка платных медицинских услуг по проведению лабораторных анализов. Поэтому открытие частных центров или даже центров, специализирующихся только на исследовании анализов, перспективно для областных городов, поскольку в столице существует высокая конкуренция.





В Беларуси действуют платные медицинские центры, которые либо специализируются исключительно на услугах в области анализов, либо совмещают специализацию с несколькими дополнительными направлениями. Однако такие центры делятся на центры со своими лабораториями и те, которые работают совместно с крупными центрами и предлагают услугу лишь по забору анализов.





Гинекология

В Беларуси действует свыше 70 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области гинекологии. Большинство таких центров находится в Минске: «Санте», «Неомедикал», «Нордин». Они занимают около 70% рынка платных медицинских услуг в области гинекологии. Следует отметить, что по данному направлению действуют и крупные сетевые частные медицинские клиники, которые имеют несколько точек в областных городах. Остальные частные клиники действуют только в областных городах.





Можно заметить, что такое направление, как гинекология, часто встречается в крупных медицинских центрах среди большого количества других направлений. В областных городах действуют такие центры, которые специализируются исключительно на гинекологии (часто можно встретить клиники, где будут оказываться услуги по гинекологии и урологии вместе). Другими словами, данная ниша на рынке имеет большую конкуренцию, но видится перспективной.





Дерматология

На территории Беларуси представлено свыше 35 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области дерматологии. В основном медцентры находятся в Минске (приблизительно 2/3 центров). Остальные центры приходятся на крупные областные города.





В Беларуси отсутствуют медицинские центры, которые бы специализировались исключительно на услугах в области дерматологии. Обычно данная услуга присутствует в медучреждениях, где оказывается медицинская помощь в области урологии, гинекологии, андрологии и в других схожих направлениях.





Урология

На территории Беларуси представлено свыше 40 частных медицинских центров, которые оказывают услуги в области урологии. Большинство данных медцентров находится в Минске (приблизительно 67%). Остальные 33% приходятся на крупные областные города.





Крупные частные медицинские центры, которые оказывают урологические услуги: «ЛОДЭ», «Альфамед», «Новый лекарь», «Санте», «Эстемед», «Терра медика», «Окомедсон», «Эксана», «Медавеню», «ГрантиМед», «МедАвеню» и др.





В Беларуси нет частных медицинских центров, которые бы специализировались исключительно на услугах уролога, т.к. данное направление представлено в каждом крупном центре. Поэтому целесообразно открывать новые центры, которые бы предоставляли исключительно услуги в области урологии, т.к. на сегодняшний день эта ниша свободна.





Исходя из представленного обзора, можно сделать выводы, что в Беларуси наиболее распространены частные медцентры, занимающиеся гинекологией. Хотя, очевидно, что наиболее массовый частный медицинский бизнес в стране практикуется в сфере стоматологии, которая в обзор не вошла. В то же время, на основании исследования, можно констатировать, что в Беларуси в сфере частной медицины есть еще много ниш, где конкуренция очень низкая.



