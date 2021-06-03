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В Швеции приостановили продажу "Советского шампанского" из Беларуси

03.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Systembolaget, госмонополиста в торговле алкоголем в стране, появились подозрения в нарушении производителем отдельных положений этического кодекса компании

 Компания Systembolaget, государственный монополист в торговле алкоголем в Швеции, прекратила в среду продажу белорусского "Советского шампанского". Основанием для этого послужили подозрения в нарушении производителем отдельных положений этического кодекса компании, пишет ТАСС.

В пресс-релизе Systembolaget , который цитирует телеканал SVT, говорится, что политическая ситуация не позволяет осуществить проверку непосредственно на месте имеющихся на этот счет подозрений и до тех пор, пока условия для этого не появятся, в продажу белорусское игристое вино поступать не будет.

"Systembolaget следит за развитием событий в Беларуси, а также за политикой ЕС и Швеции в отношении Беларуси, основанной на четкой позиции в вопросах демократии, прав человека и верховенства закона", - говорится в сообщении.
 
 
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У Systembolaget, госмонополиста в торговле алкоголем в стране, появились подозрения в нарушении производителем отдельных положений этического кодекса компании
 
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