В Беларуси запретили продавать некоторые сухофрукты. В их составе нашли красители, которые негативно влияют на детей









С 5 июня в Беларуси запретили продавать некоторые сухофрукты. Речь идет о сушеных киви, ананасах, манго и помело производства компании Happy Foods International Limited в Китае.





В реестре опасной продукции Госстандарта Беларуси объясняется, что причина запрета в том, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».





«Фактически в состав продуктов входят неуказанный в маркировке и обнаруженный в результате проведенных испытаний синтетический краситель тартразин (Е102). В маркировке пищевых продуктов отсутствует предупреждающая надпись «Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей», энергетическая ценность (калорийность) пищевого продукта в джоулях», – поясняется на портале.





А в сушеных ананасах, кроме тартразина, нашли еще и синтетический краситель понсо 4R (Е124), который используется для придания пунцового цвета.





К слову, как сообщают открытые интернет-источники, тартразин был запрещен в ряде европейских стран к использованию в качестве пищевого красителя, но запрет был снят директивой ЕС. Например, в Норвегии до 1978 года были запрещены практически все пищевые красители, но позднее тартразин и ряд других красителей были разрешены к применению в пищевой промышленности с обязательным указанием на упаковке наличия в продукте.





Татразин применяется в различных газированных напитках, мороженом, желе, пюре, супах, йогуртах, горчице и газированных напитках желтых цветов всех оттенков, конфетах, тортах. Также, зачастую, краситель Е102 можно встретить в консервированных овощах и фруктах.





Понсо 4R разрешен к применению в Европе, Азии и Австралии. В ходе исследований не было получено доказательств канцерогенности, генотоксичности, нейротоксичности или влиянии на репродуктивную систему при использовании красителя в допустимых дозах. Тем не менее, в США, Финляндии, Норвегии и некоторых других странах, краситель Понсо 4R (Е124) включен в список запрещенных веществ как вещество, которое, возможно, способно вызывать симптомы СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности).





При этом, Европейское агентство по безопасности продуктов питания указывает, что проведенное в 2007 году исследование, хотя и показало возможность такого эффекта в изучавшихся случаях, не позволяет экстраполировать его на широкую общественность и однозначно заявить о его наличии. сентябре 2009 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания приняло постановление о снижении допустимого суточного поступления (ДСП) для красителя Е124 от 4 мг/кг до 0,7 мг/кг массы тела в сутки.



