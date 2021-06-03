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Названа «Куратор» из телефонной книги задержанной Софьи Сапеги
Источник материала: Партизан
В эфире государственного телеканала СТВ назвали личность якобы еще одного модератора телеграм-канала «Черная книга Беларуси», признанного экстремистским.
Напомним, в «Черной книге Беларуси» публиковалась личная информация и адреса силовиков и членов их семей.
В телефонной книге Софьи Сапеги одна из модераторов была указана, как «Куратор». Имя «Куратора» назвали в эфире СТВ. Сообщается, что это главный редактор ресурса kyky.org Саша Романова.
Журналист телеканала заявила, что к Романовой у белорусских властей «давно были вопросы». В августе 2020-го года сотрудники ДФР проводили обыск, на тот момент Романова была в Мадриде, после чего в Беларусь не вернулась - осталась в Варшаве. По информации госТВ в Польше она находится и сейчас.
Ресурс kyky.org, главным редактором которого она была, сейчас не открывается. При загрузке появляется плашка с надписью, что доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси, принятого в соответствии с законом «О СМИ».
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В эфире государственного телеканала СТВ назвали личность якобы еще одного модератора телеграм-канала «Черная книга Беларуси», признанного экстремистским.
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