Василевич: Лукашенко пришлось пойти на условие Путина, от которого он так долго увиливал

заявила эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. Об этом в комментарии корреспонденту «Политринга»





По ее словам, для того, чтобы проанализировать встречу Лукашенко и Путина в Сочи, содержание которой привычно не освещалось в прессе, а также не комментировалось непосредственными участниками, было необходимо дождаться совещания белорусского лидера с правительством.





«Из очередного "засекреченного" мероприятия по каплям просачивается ничего не значащая информация. Когда сам беларуский участник переговоров сообщает, что информация, обсуждавшая там, является не предназначенной даже для правительственных ушей, а российский - и вовсе о ней не распространяется, снова приходится сделать ряд предположений», - отметила она.

Во-первых, считает эксперт, полезными и перспективными для страны в целом и населения Беларуси переговоры двух лидеров, скорее всего, не были.

«Никакие «громкие» заявления, столь необходимые Александру Лукашенко, сразу по окончанию встречи произнесены не были - значит, и говорить не о чем. Отсутствие на «рабочем купании» пригласившего беларуского гостя к морским процедурам президента Путина и прочих российских «акул» в морской пучине рядом с плавающим в холодном (+16°С) Черном море Лукашенко инфоповодом не назовешь. Одиночество в морских волнах, на которое обрекла его принимающая сторона, лишь подчеркнуло изоляцию пловца от всего мира и контрастно высветило слабую позицию «готовности на все» в вынужденном для него диалоге», - пояснила она.

Во-вторых, обращает внимание Василевич, военное и силовое сотрудничество явилось, возможно, важнейшим составляющим этих долгих пятичасовых разговоров, но именно потому эта военная тайна и не будет освещаться.

«Увидим лишь последствия этих решений, и они начинают проявляться: помимо уже ставшей привычной интеграции российской армии на территорию суверенной Республик Беларусь для совместных учений и организации учебных центров, Вооруженные силы россиян активно накапливаются на российско-беларуской границе», - добавила она.

В-третьих, считает эксперт, нефть и газ - стержневые позиции беларуского бюджета, будут поступать в РБ на условиях и в порядке, приемлемом, в первую очередь, для Кремля.

«В этом нет новости. Хотя именно за свежую постсочинскую новость беларусам попытались выдать уже полинявшие от старости сводки о цене на газ, которые и при подписании в 2020 году были сильно завышенными относительно мировых, и такими и остались до сегодняшнего дня. Напомню, что Лукашенко в прошлом году даже сделал парламенту, утвердившему их с подачи правительства РБ, публичный разнос», - заявила она.

В-четвертых, отметила Василевич, портфель Лукашенко с обеляющими режим материалами по Ryanair, о котором он громогласно заявил до отъезда в Сочи, не пригодился.





«Чтобы заретушировать этот факт, на совещании с правительством в Минске А. Лукашенко отправил событие с Ryanair в несущественные и "устаревшие", якобы произошедшие слишком давно, чтобы попасть в актуальную для участников сочинского рандеву повестку: "…никаких документов о самолете, об этих террористах, которых мы сняли с самолета там вообще не было! Потому что это документы примерно заканчиваются недельной давностью …".





Однако с постыдного захвата самолёта прошло не более недели вопреки расчету оратора - с 23.05 (инцидент с рейсом Ryanair Афины-Вильнюс) по 28.05 (встреча в Сочи) - как раз по срокам в недельную аналитику именно он и должен был быть включен, как наиболее острый и имеющий далеко идущие и местами катастрофические последствия. Да и Путин открыто сравнил захват самолета Ryanair с захватом самолета Мадуро для ареста неугодных “ловцам” персоналий. То есть, полностью дезавуировав любые потуги беларуского режима выдать акт захвата самолета за “спасение Европы” или “защиту людей по всем международным правилам”. Не потому ли срочно был “сверстан” некий упомянутый А.Лукашенко «портфель №2», который он взялся лично доставить в Москву? Который, однако, тоже не был востребован “читателем”, предложившим негоцианту иное чтиво в виде “целой папки документов” - не полетных ли планов в Крым для "Белавиа", сложенных стопочкой? В свете спорности принадлежности территорий Крымского полуострова подобные маршруты для крупнейшей беларуской авиакомпании не станут ли полетом «на тот свет» и далее прочь из беларуского бюджета к новым собственникам, столь эффективно развернувшим операцию беларуских спецслужб с рейсом Афины-Вильнюс в свой карман?» - акцентирует внимание она.

В-пятых, Василевич убеждена, что стоит беспокоиться и о том условии, при котором долларовый российский транш, поставленный на «паузу» с декабря 2020 года, все таки последовал в Минск в июне.





«Какие именно условия будут Беларусью выполнены? Иначе, с чего бы этому давно согласованному, но явно отложенному российскому платежу оживиться? Поскольку транзакция "сочинской" половины кредита проведена в июне, то уже очень скоро нам предстоит увидеть своими глазами, какое это условие. И от чего именно так долго увиливал Лукашенко и чего спокойно ожидал Путин. Таким образом, дополнительное беспокойство для беларусов сегодня: что же еще было "продано" в Сочи за $500 млн и под какой «процент» возлагается на беларусов этот долг. На что же эти российские денежки будут потрачены ни у кого в Беларуси сомнений, увы, нет», - констатировала она.





Напомним, что Беларусь уже получила от России второй транш кредита в размере $500 млн. Общая сумма кредита — $1 млрд.



