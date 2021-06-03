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Энтомологи бьют тревогу: хвойный клоп появился в Беловежской пуще

03.06.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн - Sputnik. Американский хвойный клоп обнаружен в Национальном парке "Беловежская пуща", энтомологи уже изучают изъятых особей, сообщили в Парке.

Leptoglossus occidentalis – опасный вредитель растений, насекомые питаются соками семян и верхушек побегов сосен. В Европе американский хвойный клоп был впервые обнаружен в Италии в 1999 году, и к настоящему времени уже большая часть лесов Европейского континента страдает от вредителя.

"Ранее американского хвойного клопа не регистрировали на территории РБ. Изъятые особи уже переданы в научный отдел парка", – сообщается на сайте Беловежской пущи.

По мнению ученых, насекомые пробрались внутрь административного корпуса, скорее всего, на зимовку.

В парке рассказали, как обнаружили зловредных насекомых. Одного из клопов сотрудник Алла Миллер принесла ученым прямо в руке, а потом в течение нескольких дней были обнаружены и остальные особи. 

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Всего было найдено четыре экземпляра Leptoglossus occidentalis, Heidemann", – сообщается на сайте ведомства.

Ученые парка также уточнили, что данный вид насекомых обнаружен у таких соседей Беларуси, как Польша, Литва и Украина.

Рассказывая о поведенческих особенностях хвойного клопа, ученые рассказали, что он питается молодыми побегами различных видов хвойных растений, что значительно снижает производство их семян. Американский хвойный клоп, если не принять мер, может повредить до 70 процентов хвойных посадок.

В Беловежской пуще отметили, что необходимо провести энтомологический мониторинг на всей территории страны на предмет обитания этого вредного насекомого.

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Теги: Минск
 
 
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В парке отметили, что необходимо провести энтомологический мониторинг на всей территории Беларуси "на предмет обитания этого вредного насекомого".
 
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